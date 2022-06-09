活活打死欠債男！4煞逃亡3天被捕嚇到臉綠　驚知對方驗出確診

▲曾姓男子因欠務，本月6日簡男等4名男子到曾男住處逼債並動手圍毆導致曾送醫不治，警方9日凌晨拘捕4男到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市曾姓男子因欠下債務，本月6日在住處與簡姓男子等4人喬債，未料卻起口角引發衝突，曾男遭圍毆倒地，送醫急救於隔日不治，現場目擊者指稱簡男等4人涉有重嫌；警方9日凌晨循線將簡等4人拘捕到案，訊後依傷害致死罪嫌移送偵辦，至於曾男在醫院被驗出新冠肺炎陽性確診，因家屬質疑有他殺嫌疑，桃檢將擇日解剖釐清死因。

桃園警方指出，60歲的曾姓男子，疑與45歲的簡姓男子有債務糾紛，6日上午11時許，簡男打電話邀集陳姓男子與另2名姓名不詳男子到曾男桃園區住處討論債務問題，過程中雙方起口角，曾男慘遭4人圍毆拉扯倒地，曾出現身體不適與喘不過氣現象，簡男等人見狀隨即逃離，李姓男子目睹後打電話給119將曾送隨急救，到院前已無呼吸心跳，醫護人員急救後恢復心跳等生命跡象。

▲桃園市曾姓男子與簡姓男子有債務糾紛衍生意外，警方9日凌晨拘捕4男到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

未料，醫師診斷時曾男有非創傷性蜘蛛膜下腔出血現象，在加護病房救治，曾男經急救後仍於7日宣告不治，醫護人員檢測出曾男為新冠肺炎確診個案，Ct值為33，桃園警方則向桃檢申請拘票，9日凌晨循線拘捕簡姓男子等4人到案，結果驚知對方竟是確診者嚇到臉綠。

警方調查，死者曾姓男子與簡姓男子因債務等問題發生糾紛衝突，埔子派出所接獲醫院通報後立即與偵查隊組成專案小組追緝，迅速緝捕簡姓男子到案，並循線將另3人於24小時內全部查緝到案，全案依法移請桃園地檢署偵辦。

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