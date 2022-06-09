乾淨舊衣可送UNIQLO及家樂福回收　台東環保局與業者結盟

▲台東縣環保局與連鎖服飾販賣業者聯盟。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為讓民眾整理出來的舊衣，能夠物盡其用，回收的舊衣依材質及使用情形，可經過回收再製或再整理轉送需要的人，來延長舊衣的使用壽命，台東縣環保局與縣內連鎖服飾販賣業者UNIQLO及家樂福2家異業結盟，響應落實企業社會責任，自9日起至年底期間，於門市設置舊衣回收專區，環保局並配合於今日至6月12日於UNIQLO上午10點至12點、家樂福下午15點至17點，舉辦4天的舊衣回收宣導活動，教導民眾舊衣回收正確的觀念及認知。

台東縣政府表示，根據環保署統計我國每年回收的舊衣，近七成可再使用，逾三成因髒污、破損及品質不佳成為廢棄物，造成生活環境問題。民眾家中的舊衣，如果不經過正確的整理及清潔，通常都當作一般垃圾處理，為了讓民眾瞭解如何正確地處理舊衣及回收管道，以提升舊衣回收效率與使用效益，希望藉由此次業者結盟方式，將你我的一分愛心加以清潔整理，提供給有需要的人，散播愛心同時友善環境。

環保局說明，設立舊衣回收區，分為可回收項目，如外衣、外褲、裙子、洋裝、外套、西裝等；不可回收項目，如棉被、枕頭、床單、床罩、帽子、內衣褲、 鞋襪、窗簾、桌（浴、毛）巾、圍裙、地毯、踏墊、毛線、 皮帶、腰帶、皮包、手套、坐墊、絨毛玩具、布偶、布袋、布條等其他紡織品。回收舊衣，請民眾務必配合檢視舊衣堪用程度，無破損舊衣及清洗清潔整理後，再行回收，環保局提醒民眾整理出來的舊衣，應物盡其用，可減少廢棄物產生量，友善我們的環境。

環保局呼籲，民眾舊衣清潔整理好後，亦可至政府核准設立的舊衣回收箱回收或捐贈社福團體，都是很好的舊衣回收管道。此外，環保署已建立「全國不用品藏寶地圖」(https://recycle.epa.gov.tw/utmap/MapQry)，匯集超過1,500家舊衣回收及二手物維修站點資料，提供民眾查詢。