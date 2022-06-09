　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東血庫存量不足亮起紅燈　青農大方捐好米鼓勵捐血

▲青農大方捐好米鼓勵捐血。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲青農大方捐好米鼓勵捐血。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

肺炎疫情影響至今將近3年，隨著本土確診病例的增加也直接影響到民眾捐血意願。高雄捐血中心目前血量的庫存標示亮起紅、黃燈最多提供4至7天，台東捐血站拉起缺血警報，池上農民大方捐出好米今天來協助舉辦勸募活動。

隨著疫情確診人數的攀升台東地區已經累計確診數將近20000人，讓台東地區近來的捐血情況不太理想。台東捐血站長江宜勳表示，每個月台東站的採血量再加上高雄捐血中心的撥補仍不足約250袋左右，很希望符合捐血的民眾能夠挽袖響應，在做好防疫措施下共同解決「全國缺血危機」。

台東縣池上青農魏瑞廷獲知全國缺血後立即聯繫台東捐血站，表達願意贊助100包2公斤裝的池上一等米來鼓勵民眾踴躍捐血。魏瑞廷指出，自己是第2次贊助白米辦理捐血活動，他覺得有些事可以等待或是捨棄不做，但是遇到這種緊急事故或是重病開刀急需用血卻是不能等也不能缺，所以呼籲大家都來熱情響應做個快樂的捐血人。

江宜勳表示，每個月台東地區醫療機構需求的用血量約1600袋左右，高雄捐血中心協助500袋，扣除台東站每個月可募集950～1000袋仍短缺約250袋。江宜勳指出，只要17歲以上符合捐血條件的健康捐血人，都能來參與捐血的行列。但如果捐血人有發生染疫或居隔者則需等待痊癒或是14天，而相關規定也可上捐血中心的官網查詢。

►絕美項鍊、戒指254元起！女孩們快買起來

ET快訊
快訊／高雄飆萬例！　陳其邁宣布：高中以下遠距延至6／19
快訊／小玉賣「換臉A片」現身出庭　11字冷回
進入死亡高原期！新冠致死率防線被攻破　陳時中：達千分之1.0
快訊／陳時中鬆口！　9月出國旅遊「當然有機會」
快訊／柯文哲生氣了！　怒飆政風處：撤掉算了
解放軍「殲-7戰機」墜毀民宅爆炸！　1人死亡
詭！金山磺港漁港火燒船　才被抓走私「13億K毒原料」
快訊／六都累計感染率曝！　陳時中：中南部還在高原
長新冠門診5月狂增5倍！　醫：Omicron後遺症多為「這2

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台灣食物銀行聯合會　捐贈台東400萬民生物資助弱勢

喵星人渾身血倒臥路中　台中警、動保人員聯手搶救

飼養持有「海蟾蜍」應於6／14前完成登記　最高可罰5萬元

乾淨舊衣可送UNIQLO及家樂福回收　台東環保局與業者結盟

暑假打工趣　大專青年台南公部門暑期工讀釋出90個職缺

台東縣衛生局稽查各醫院之快篩試劑　並無不法情事

台東「百人日出海洋晨曦瑜珈」　18日相約加路蘭喚醒身心靈

東管處工作假期　潛水戰將「進海」深入海洋秘境

台東血庫存量不足亮起紅燈　青農大方捐好米鼓勵捐血

車友訊息引狼入室40年骨董車零件遭竊　永康警電眼逮賊

小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

柯P酸陳時中「每天報明牌」　嘆台灣這2年沒做好轉型

黑貓陪娃玩醫生家家酒　淡定演病人乖躺懷打針

小巷弄會車互不讓道！　2白車對決僵持15分鐘

爸爸帶娃以為已經哄睡　媽低頭見兒睜大眼笑翻

機車停大車車頭前陷盲區！　司機曝駕駛視野：真看不到

台灣食物銀行聯合會　捐贈台東400萬民生物資助弱勢

喵星人渾身血倒臥路中　台中警、動保人員聯手搶救

飼養持有「海蟾蜍」應於6／14前完成登記　最高可罰5萬元

乾淨舊衣可送UNIQLO及家樂福回收　台東環保局與業者結盟

暑假打工趣　大專青年台南公部門暑期工讀釋出90個職缺

台東縣衛生局稽查各醫院之快篩試劑　並無不法情事

台東「百人日出海洋晨曦瑜珈」　18日相約加路蘭喚醒身心靈

東管處工作假期　潛水戰將「進海」深入海洋秘境

台東血庫存量不足亮起紅燈　青農大方捐好米鼓勵捐血

車友訊息引狼入室40年骨董車零件遭竊　永康警電眼逮賊

快訊／南部疫情還在高原期　台南高中以下遠距教學延至6／17

喚起童年回憶！全聯限定8款「櫻桃小丸子貓咪版」換購　購物車超萌

遲不開放！大型重機不忍了　「高速公路乖寶寶」7月上國道抗議

不斷更新／全台校園復課懶人包！台南高雄遠距、宜蘭恢復實體課

選高雄市長？柯志恩曝朱立倫訪美前要她考慮　「若民調最高就認了」

印尼大師賽／李洋、王齊麟連趕9分反超勝出　直落二晉級8強　

本土累計266萬例「確診地圖曝」　陳時中點名六都3縣市：在高原期

百搭難踩雷！　便當「最夯1配菜」網一致點名：沒聽過不吃的

許瑋甯狂試鏡超混亂　自我介紹脫口19歲：不是故意說謊的

12個老宅翻新旅店、咖啡廳一次看！朝聖台版霍爾的移動城堡要盡快

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

地方熱門新聞

曹爾元參選連江縣長　曹爾居桃園挺兄長

南投+1705　日薪7500找無照服員

彰化媽抱高燒女兒求救　林世賢親送血氧機

名醫控不當對待　彰基1545字聲明反擊

即／中橫路樹被雨炸斷　雙向封閉

車友訊息引狼入室骨董車零件遭竊

台南安平運河出現男浮屍

5月男嬰發燒抽搐南警開道送醫

眼尖女警查獲通緝犯！

台南怪怪屋冒火　厝邊天天擔心

飼養持有「海蟾蜍」6/14前完成登記　最高可罰5萬

掃蕩非法賭博　桃警臨檢棋牌社、麻將協會

台東限定「百人日出海洋晨曦瑜珈」　18日相約加路蘭

桃園提供防疫關懷包服務　2天領取逾萬包

更多熱門

相關新聞

台東+933！新增126師生確診

台東+933！新增126師生確診

台東縣8日新增933名確診者，810名民眾戶籍或居住地分在台東、123名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案19816人、居隔者2006人。目前台東針對Covid-19確診者分流收治情況，截至6/7下午16點為止，住院收治人數為76人、加強版集中檢疫所為45人、居家照護現管人數有3526人。

焚化再生粒料變身摩艾石像　東縣歡迎民眾體驗

焚化再生粒料變身摩艾石像　東縣歡迎民眾體驗

「台東35號御米」授權簽約　盼推廣優質好米

「台東35號御米」授權簽約　盼推廣優質好米

亞洲大學護理所台東在職專班第2屆招生6月15日截止

亞洲大學護理所台東在職專班第2屆招生6月15日截止

台東學生疫苗接種率高　高中以下6/13起到校上課

台東學生疫苗接種率高　高中以下6/13起到校上課

關鍵字：

池上 捐血 台東

讀者迴響

熱門新聞

蕭敬騰長居成都　經紀公司曝原因

溜滑梯綁「沾血西瓜刀」！警找到嫌犯已死亡

覺得累！她手指冒「2詭異變化」　醫一照X光：是肺腺癌

西門町旅館「3人房一晚1500」　前員工爆恐怖內幕

賴弘國首PO第3任老婆「正臉照」！

台南歸仁街頭槍戰　互轟35槍火拼畫面曝

高雄農二代誤觸電網亡　父崩潰：都猴子害的

快訊／死亡暴增211例「連兩天破紀錄」　今本土+72921

她40年前封「台灣第一美人」！曹西平翻出合照：這才是仙女

買房8年就繳清貸款　人妻曝開銷網看傻了

林義傑凌晨402字聲明！　比「著作權蟑螂惡劣」喊冤

蕭敬騰證實「已長居成都」：生活很開心

特斯拉男遭爆開自動駕駛激戰人妻　本人8字回應

桃山女山友亡　救難人員徒步運下山

女星溺死驚爆「船上遭虐殺拋屍」！4細節戳破騙局

更多

最夯影音

更多
小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯

小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯
父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面