台東血庫存量不足亮起紅燈　青農大方捐好米鼓勵捐血

▲青農大方捐好米鼓勵捐血。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

肺炎疫情影響至今將近3年，隨著本土確診病例的增加也直接影響到民眾捐血意願。高雄捐血中心目前血量的庫存標示亮起紅、黃燈最多提供4至7天，台東捐血站拉起缺血警報，池上農民大方捐出好米今天來協助舉辦勸募活動。



隨著疫情確診人數的攀升台東地區已經累計確診數將近20000人，讓台東地區近來的捐血情況不太理想。台東捐血站長江宜勳表示，每個月台東站的採血量再加上高雄捐血中心的撥補仍不足約250袋左右，很希望符合捐血的民眾能夠挽袖響應，在做好防疫措施下共同解決「全國缺血危機」。



台東縣池上青農魏瑞廷獲知全國缺血後立即聯繫台東捐血站，表達願意贊助100包2公斤裝的池上一等米來鼓勵民眾踴躍捐血。魏瑞廷指出，自己是第2次贊助白米辦理捐血活動，他覺得有些事可以等待或是捨棄不做，但是遇到這種緊急事故或是重病開刀急需用血卻是不能等也不能缺，所以呼籲大家都來熱情響應做個快樂的捐血人。



江宜勳表示，每個月台東地區醫療機構需求的用血量約1600袋左右，高雄捐血中心協助500袋，扣除台東站每個月可募集950～1000袋仍短缺約250袋。江宜勳指出，只要17歲以上符合捐血條件的健康捐血人，都能來參與捐血的行列。但如果捐血人有發生染疫或居隔者則需等待痊癒或是14天，而相關規定也可上捐血中心的官網查詢。