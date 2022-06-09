台東「百人日出海洋晨曦瑜珈」　18日相約加路蘭喚醒身心靈

▲18日於加路蘭舉辦，百人日出海洋晨曦瑜珈。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

《自然醒慢活祭》現在邁入夏季號，推出百人《日出海洋 晨曦瑜珈》免費體驗，活動將於6月18日早上5點半在加路蘭遊憩區舉辦，與ness wellness 身心靈健康平台在地專業瑜珈師資合作，邀請喜愛瑜珈、身心靈療癒民眾與周邊的社區居民來搶先線上預約報名(https://www.accupass.com/event/2205191122517278254410)，在最美東海岸享受山海帶來的療癒能量。

縣長饒慶鈴表示，繼去年底於杉原灣4、5月於鹿野鄉自然場域舉辦《自然醒慢活祭》活動以來，深刻感受大自然具有的療癒力量，期待延續這份感動，讓踏上台東這片土地的民眾為自己按下暫停鍵。夏季號主題為《電子音療的四肢解放》，強調「肢體療癒」，以舞蹈、瑜珈、伸展、聲音圈等肢體開展作為療癒主軸。

社會處表示，6月18日《日出海洋 晨曦瑜珈》活動相關防疫措施也遵循中央相關防疫指引規劃，請大家安心參與。也請配合活動防疫規定，安心防疫好生活。另一方面，今年度總計舉辦55場次社區身心靈療癒體驗活動，預計促進縣內20個社區，一同為在地產業發展及促進社區參與，盼與在地社區建立夥伴關係，以社區身心靈產業多元樣貌為基礎，實踐社區共好之精神。

此外，《自然醒慢活祭》夏季號療癒工作坊預計於7月16日、17日於東河鄉金樽愛無限基地舉辦2日收費活動；8月20日至21日於都蘭觀海平台舉辦免費入場的紓壓音樂會及結合社區的心靈市集，詳細活動資訊將陸續公告，敬請鎖定並追蹤官方粉絲專頁。活動粉絲專頁(https://www.facebook.com/TaitungSpiritFestival)、活動 IG 頁面(https://www.instagram.com/taitungspiritfestival/)