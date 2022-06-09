　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東「百人日出海洋晨曦瑜珈」　18日相約加路蘭喚醒身心靈

▲百人日出海洋晨曦瑜珈，18日於加路蘭舉行。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲18日於加路蘭舉辦，百人日出海洋晨曦瑜珈。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

《自然醒慢活祭》現在邁入夏季號，推出百人《日出海洋 晨曦瑜珈》免費體驗，活動將於6月18日早上5點半在加路蘭遊憩區舉辦，與ness wellness 身心靈健康平台在地專業瑜珈師資合作，邀請喜愛瑜珈、身心靈療癒民眾與周邊的社區居民來搶先線上預約報名(https://www.accupass.com/event/2205191122517278254410)，在最美東海岸享受山海帶來的療癒能量。

縣長饒慶鈴表示，繼去年底於杉原灣4、5月於鹿野鄉自然場域舉辦《自然醒慢活祭》活動以來，深刻感受大自然具有的療癒力量，期待延續這份感動，讓踏上台東這片土地的民眾為自己按下暫停鍵。夏季號主題為《電子音療的四肢解放》，強調「肢體療癒」，以舞蹈、瑜珈、伸展、聲音圈等肢體開展作為療癒主軸。

社會處表示，6月18日《日出海洋 晨曦瑜珈》活動相關防疫措施也遵循中央相關防疫指引規劃，請大家安心參與。也請配合活動防疫規定，安心防疫好生活。另一方面，今年度總計舉辦55場次社區身心靈療癒體驗活動，預計促進縣內20個社區，一同為在地產業發展及促進社區參與，盼與在地社區建立夥伴關係，以社區身心靈產業多元樣貌為基礎，實踐社區共好之精神。

此外，《自然醒慢活祭》夏季號療癒工作坊預計於7月16日、17日於東河鄉金樽愛無限基地舉辦2日收費活動；8月20日至21日於都蘭觀海平台舉辦免費入場的紓壓音樂會及結合社區的心靈市集，詳細活動資訊將陸續公告，敬請鎖定並追蹤官方粉絲專頁。活動粉絲專頁(https://www.facebook.com/TaitungSpiritFestival)、活動 IG 頁面(https://www.instagram.com/taitungspiritfestival/)

►絕美項鍊、戒指254元起！女孩們快買起來

ET快訊
快訊／高雄飆萬例！　陳其邁宣布：高中以下遠距延至6／19
快訊／小玉賣「換臉A片」現身出庭　11字冷回
進入死亡高原期！新冠致死率防線被攻破　陳時中：達千分之1.0
快訊／陳時中鬆口！　9月出國旅遊「當然有機會」
快訊／柯文哲生氣了！　怒飆政風處：撤掉算了
解放軍「殲-7戰機」墜毀民宅爆炸！　1人死亡
詭！金山磺港漁港火燒船　才被抓走私「13億K毒原料」
快訊／六都累計感染率曝！　陳時中：中南部還在高原
長新冠門診5月狂增5倍！　醫：Omicron後遺症多為「這2

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台灣食物銀行聯合會　捐贈台東400萬民生物資助弱勢

喵星人渾身血倒臥路中　台中警、動保人員聯手搶救

飼養持有「海蟾蜍」應於6／14前完成登記　最高可罰5萬元

乾淨舊衣可送UNIQLO及家樂福回收　台東環保局與業者結盟

暑假打工趣　大專青年台南公部門暑期工讀釋出90個職缺

台東縣衛生局稽查各醫院之快篩試劑　並無不法情事

台東「百人日出海洋晨曦瑜珈」　18日相約加路蘭喚醒身心靈

東管處工作假期　潛水戰將「進海」深入海洋秘境

台東血庫存量不足亮起紅燈　青農大方捐好米鼓勵捐血

車友訊息引狼入室40年骨董車零件遭竊　永康警電眼逮賊

小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

柯P酸陳時中「每天報明牌」　嘆台灣這2年沒做好轉型

黑貓陪娃玩醫生家家酒　淡定演病人乖躺懷打針

小巷弄會車互不讓道！　2白車對決僵持15分鐘

爸爸帶娃以為已經哄睡　媽低頭見兒睜大眼笑翻

機車停大車車頭前陷盲區！　司機曝駕駛視野：真看不到

台灣食物銀行聯合會　捐贈台東400萬民生物資助弱勢

喵星人渾身血倒臥路中　台中警、動保人員聯手搶救

飼養持有「海蟾蜍」應於6／14前完成登記　最高可罰5萬元

乾淨舊衣可送UNIQLO及家樂福回收　台東環保局與業者結盟

暑假打工趣　大專青年台南公部門暑期工讀釋出90個職缺

台東縣衛生局稽查各醫院之快篩試劑　並無不法情事

台東「百人日出海洋晨曦瑜珈」　18日相約加路蘭喚醒身心靈

東管處工作假期　潛水戰將「進海」深入海洋秘境

台東血庫存量不足亮起紅燈　青農大方捐好米鼓勵捐血

車友訊息引狼入室40年骨董車零件遭竊　永康警電眼逮賊

全民皆可種大麻！泰國不再列管制毒品　民眾可無限量在家種植

快訊／南部疫情還在高原期　台南高中以下遠距教學延至6／17

喚起童年回憶！全聯限定8款「櫻桃小丸子貓咪版」換購　購物車超萌

遲不開放！大型重機不忍了　「高速公路乖寶寶」7月上國道抗議

不斷更新／全台校園復課懶人包！台南高雄遠距、宜蘭恢復實體課

選高雄市長？柯志恩曝朱立倫訪美前要她考慮　「若民調最高就認了」

印尼大師賽／李洋、王齊麟連趕9分反超勝出　直落二晉級8強　

本土累計266萬例「確診地圖曝」　陳時中點名六都3縣市：在高原期

百搭難踩雷！　便當「最夯1配菜」網一致點名：沒聽過不吃的

許瑋甯狂試鏡超混亂　自我介紹脫口19歲：不是故意說謊的

臉書曝光！F級女模「狂搖猛騎」49秒影片瘋傳　網友看到手機沒電

地方熱門新聞

曹爾元參選連江縣長　曹爾居桃園挺兄長

南投+1705　日薪7500找無照服員

彰化媽抱高燒女兒求救　林世賢親送血氧機

名醫控不當對待　彰基1545字聲明反擊

即／中橫路樹被雨炸斷　雙向封閉

車友訊息引狼入室骨董車零件遭竊

台南安平運河出現男浮屍

5月男嬰發燒抽搐南警開道送醫

眼尖女警查獲通緝犯！

台南怪怪屋冒火　厝邊天天擔心

飼養持有「海蟾蜍」6/14前完成登記　最高可罰5萬

掃蕩非法賭博　桃警臨檢棋牌社、麻將協會

台東限定「百人日出海洋晨曦瑜珈」　18日相約加路蘭

桃園提供防疫關懷包服務　2天領取逾萬包

更多熱門

相關新聞

東管處工作假期　潛水戰將「進海」深入海洋秘境

東管處工作假期　潛水戰將「進海」深入海洋秘境

適合潛水的夏季即將來臨，位於台東縣成功鎮的基翬是一處天然海灣，因地形適合珊瑚礁生長，發展成為東海岸第2大珊瑚礁區，也是探訪珊瑚礁群和熱帶魚群的良好潛點；三仙台海域魚類及海蛞蝓數量繁多，軟珊瑚覆蓋率高，且大礁石的垂直面有不少海扇生長，東西南北側皆有亮點，極具觀光發展潛力。交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處(以下簡稱東管處)自105年起進行海域生態調查，發現三仙台周邊適合發展船潛生態旅遊，帶領遊客以不同角度體驗東海岸魅力。

台東血庫存量不足亮起紅燈　青農捐好米鼓勵捐血

台東血庫存量不足亮起紅燈　青農捐好米鼓勵捐血

台東+933！新增126師生確診

台東+933！新增126師生確診

焚化再生粒料變身摩艾石像　東縣歡迎民眾體驗

焚化再生粒料變身摩艾石像　東縣歡迎民眾體驗

「台東35號御米」授權簽約　盼推廣優質好米

「台東35號御米」授權簽約　盼推廣優質好米

關鍵字：

瑜珈 加路蘭 台東

讀者迴響

熱門新聞

蕭敬騰長居成都　經紀公司曝原因

溜滑梯綁「沾血西瓜刀」！警找到嫌犯已死亡

覺得累！她手指冒「2詭異變化」　醫一照X光：是肺腺癌

西門町旅館「3人房一晚1500」　前員工爆恐怖內幕

賴弘國首PO第3任老婆「正臉照」！

台南歸仁街頭槍戰　互轟35槍火拼畫面曝

高雄農二代誤觸電網亡　父崩潰：都猴子害的

快訊／死亡暴增211例「連兩天破紀錄」　今本土+72921

她40年前封「台灣第一美人」！曹西平翻出合照：這才是仙女

買房8年就繳清貸款　人妻曝開銷網看傻了

林義傑凌晨402字聲明！　比「著作權蟑螂惡劣」喊冤

蕭敬騰證實「已長居成都」：生活很開心

特斯拉男遭爆開自動駕駛激戰人妻　本人8字回應

桃山女山友亡　救難人員徒步運下山

女星溺死驚爆「船上遭虐殺拋屍」！4細節戳破騙局

更多

最夯影音

更多
小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯

小S喜收姊夫具俊曄驚喜影片！　劉在錫.曹世鎬喊「熙娣」約她吃飯
父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

哈氣浪貓秒被「肉泥」征服　鄰居傻眼貓咪：我看了什麼

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

台南白車猴鬼畜105秒 警傻眼「開罰結果曝」

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

沙拉油當機油「環島一圈」　3男實測！最終失敗收場

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面