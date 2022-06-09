▲東管處工作假期，潛水戰將「進海」深入海洋秘境。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

適合潛水的夏季即將來臨，位於台東縣成功鎮的基翬是一處天然海灣，因地形適合珊瑚礁生長，發展成為東海岸第2大珊瑚礁區，也是探訪珊瑚礁群和熱帶魚群的良好潛點；三仙台海域魚類及海蛞蝓數量繁多，軟珊瑚覆蓋率高，且大礁石的垂直面有不少海扇生長，東西南北側皆有亮點，極具觀光發展潛力。交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處(以下簡稱東管處)自105年起進行海域生態調查，發現三仙台周邊適合發展船潛生態旅遊，帶領遊客以不同角度體驗東海岸魅力。



為實現向海致敬鼓勵民眾「進海」之政策目標，並結合海域生態調查成果，東管處於6月7-9日邀請專家學者戴昌鳳、王立雪、楊東霖；水下攝影師楊啟泰；部落客三小a(本名：江宜信)；潛水業者東河潛水、台灣潛水及海洋芒果潛水，共計10位人員參加「三仙台潛水淨海工作假期」，內容包含基翬漁港淨海、三仙台深潛探訪大海扇等。其中6月7日更邀請長期守護在地環境的基翬淨海隊員，帶領大家進行基翬漁港淨海，引領專業人士走訪三仙台周邊，體驗當地豐富的海陸生態，同時維護海洋環境。



9日於都歷遊客中心舉辦分享會發表3天2夜活動心得，國內珊瑚礁權威戴昌鳳教授表示基翬港珊瑚多樣性高、三仙台擁有大型海扇、八放珊瑚、豆丁海馬等豐富生態，發展海洋環境教育、學術研究及潛水活動極具潛力。海洋芒果潛水創辦人江晃仲也以潛水業者角度看東部海岸潛水活動，不論交通條件、水下風光均有發展空間，期待增加軟硬體支援後能成為吸引各地潛水愛好者的新興據點。