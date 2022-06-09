新冠確診死亡553人遭排除　周志浩：多數案例醫師第一時間認不相關

▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內從2020年開始出現新冠確診病例，去年是以全死因計算死亡個案，今年則有部分排除。中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩說明，到昨天為止有553人排除，更能夠反應新冠對健康造成影響，更貼近事實。

根據指揮中心統計，今年到昨天為止通報死亡個案有2050人，另外有553例排除與新冠相關死亡，和去年採全死因計算不同。周志浩說明，因為後來檢討發現有些死因與新冠連結困難，經過專家諮詢，才會進行調整，包含自殺、意外、本身有明顯其他死因經專家判定等，這些與新冠無太大關係原因死亡排除，不列入統計。

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排除主要有四種情況。目前死亡診斷證明當中，最直接死因會寫在甲欄，至於甲的先行原因（潛在病因）則會寫在乙、丙、丁欄，除此之外還有另一欄為「其他」，屬對於死亡有影響的疾病或身體狀況，但與引起死亡疾病或傷害無直接關係。

周志浩表示，如果在通報死亡診斷時完全沒有提到新冠相關，也就是醫師第一時間判斷無相關者會予以排除，這部分有227人排除。其次，如果把新冠列於死亡診斷中的「其他」欄，經過專家討論已經有明確死因，也會排除，有271人因此排除。

第三種情況則是意外、自殺，有39人排除，最後是經專家討論，疾病和新冠不是同一病程，代表新冠確診相關已經過去，是因為其他因素往生，也會排除，有16人屬於此情況。

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