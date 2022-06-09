快訊／青少年第二死！17歲男肺炎併呼吸衰竭「確診到死亡僅2天」

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9）日公布國內新增211例死亡，當中有1例17歲青少年，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，該案5月底發病送醫，檢測PCR陽性確診，插管、使用呼吸器收治加護病房，診斷肺炎併呼吸衰竭，從發病到死亡僅2天，也是國內第二例青少年新冠過世。

羅一鈞說明，今年國內累積本土病例259萬3010人，當中有258萬4370人為輕症，輕症比例99.67%，中重症累積8639例，重症中有2731死。今日新增中重症通報575例，當中384例中症、191例重症；今日新增和已公布重症合計有211死。

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指揮中心指出，今日新增211例本土病例死亡個案，為126例男性、85例女性，年齡介於10多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、197例具慢性病史、83例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年5月3日至6月6日，死亡日期介於5月16日至6月7日。

死亡個案當中最年輕為17歲青少年，羅一鈞表示，該案本身有神經系統疾病等，5月30日出現咳嗽痰多、呼吸困難、嗜睡、意識不清，送急診，血氧血壓偏低，PCR陽性，插管使用呼吸器收治加護病房，診斷肺炎併呼吸衰竭，使用免疫球蛋白、類固醇、瑞德西韋，因為併發敗血性休克及多器官損傷，6/1死亡，歸類死因肺炎。

▲6/9新增死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）



根據指揮中心統計，目前有4例青少年重症，分別是3例肺炎、1例心肌炎；重症中有2例死亡，分別因為肺炎與心肌炎過世。

▲▼6/9新增死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

