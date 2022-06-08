確診地圖曝！疫情緩步下降　鄉民見「1數字↑」卻驚呆：都一個月了





▲確診地圖曝光。（圖／翻攝自疾管署）

記者施怡妏／綜合報導

今（8）日公布新增8萬0195例本土病例，另增159例死亡創新高，分佈在22個縣市，其中有3個縣市破萬例，分別是臺中市1萬1587例、新北市1萬1443例，以及高雄市1萬1048例。根據疾管署更新的「本土病例地圖分布」可見，六都目前都是深咖啡色區域，不過PTT鄉民見死亡數字直呼「怎麼還再破新高」。

個案分布為臺中市11,587例、新北市11,443例、高雄市11,048例、桃園市8,039例、臺南市7,054例、彰化縣5,582例、臺北市5,531例、屏東縣3,236例、新竹縣2,293例、新竹市1,806例、雲林縣1,778例、南投縣1,705例、苗栗縣1,687例、宜蘭縣1,420例、嘉義縣1,367例、花蓮縣1,223例、基隆市1,115例、臺東縣933例、嘉義市878例、澎湖縣314例、金門縣99例、連江縣57例。

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根據疾管署稍早更新的「本土病例地理分布」來看，從今年1月1日統計至今，全台累計259萬2293人染疫。六都皆已超過10萬例，其中可發現疫情逐漸往中南部移動，雙北疫情漸漸趨緩。新北市長侯友宜今也指出，目前疫情已緩緩往下降，未來將關閉3個PCR採檢站，把醫療量能回歸醫院體系。

▲指揮中心表示，疫情正緩步的逐漸下降。（示意圖／記者林敬旻攝）

端午連假後單日確診仍有8萬多例，讓不少人擔憂疫情是否短時間還不會降溫，針對本土疫情走向，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，現在8萬多例應該有部分是假期結束後確認的部分，另一部分是說，目前疫情下降不是病例數一下子掉到很低的程度，而是緩步的逐漸下降。

消息傳到PTT上，許多網友對於死亡數字感到驚訝，「一個月了死亡還在創新高」、「防疫防成每天死100多人」、「死亡再創新高」、「每天報導死亡100多人，怎麼回事」。其他網友則表示，「台北都掉出前三好幾天了」、「彰化超越台北了，中部這麼慘？」