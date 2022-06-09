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5月批政府有報應！林義傑「被查水表」傻眼　鄉民揪1時間點怪怪的

記者曾筠淇／綜合報導

超馬好手林義傑 （現名林瀚駩）因旗下的「真相智財顧問有限公司」涉及非法包攬訴訟，8日被檢警搜索拘捕，複訊後諭令20萬元交保，事後林義傑認為自己是被秋後算帳，「我想查水表就查吧」。不過，就有鄉民列出簡易時間軸，狠酸「秋後算帳」的說法。

有鄉民在PTT的Gossiping板上貼文，列出簡易時間軸，表示林義傑4月就被傳喚了，5月發文罵政府，現在6月被搜索拘捕。因此他懷疑，林義傑可能是知道已經出問題了，便趕快出來開罵，塑造自己是因為罵政府而被搜索的假象。

原PO也不禁狠酸，以後若知道自己違法，就趕緊跳出來罵政府，這樣之後被搜索，就可以說是被查水表，「學會了」。

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▲▼超馬好手林義傑遭搜索　涉無律師執照「包攬訴訟」20萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲林義傑被搜索。（圖／記者劉昌松攝）

貼文一出，也引發鄉民熱議，「計畫通」、「同意，時間序來看就是自保操作無誤」、「好像有道理喔」、「這很逆風，先幫補血」。不過也有人回應，「這反串不錯」、「這個馬上就會露出馬腳了，何必」。

根據《聯合新聞網》報導，北檢4月曾傳喚林義傑和許仁泰說明，要兩人出示影業公司授權書，訊後請回。5月時，本站曾報導《「會有報應！」林義傑批政府超前搞亂　見家庭破碎：大官看到了嗎》，林義傑開批政府會有報應。

林義傑因涉嫌經營「真相智財公司」，向影視公司包攬取締侵害智慧財產權案件，然後向盜版民眾提告，再從中取得和解金營利，檢警昨（8）日發動搜索，將林義傑以及真相掛名負責人許仁泰等3人拘提逮捕到案，晚間由台北地檢署檢察官依違反《律師法》等罪嫌，諭令林義傑20萬元交保。

▲▼超馬好手林義傑遭搜索　涉無律師執照「包攬訴訟」20萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲林義傑認為自己被秋後算帳。（圖／記者劉昌松攝）

對此，林義傑表示，「做正義的事情然後被列為嫌疑犯人，我覺得這是很糟糕的事情，我想查水表就查吧，我沒有做什麼壞事，也沒有做違法的事情，謝謝大家，不用擔心。」

事後有記者詢問是否覺得秋後算帳？林義傑則回應，「感覺就是啊，而且我覺得比例原則上是很大的問題，我又不是吸毒犯或是殺人放火，要被用這種方式來對待」。

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