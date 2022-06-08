爸爸確診不戴罩「待客廳狂咳嗽」還出門找朋友！網教1招：長輩都怕

▲好友的爸爸確診，不戴口罩狂咳嗽。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者施怡妏／綜合報導

國內確診人數增加，居家隔離數量也隨之上升，一名網友卻表示，朋友的爸爸快篩陽性，不願意就醫也不肯隔離，在客廳不戴口罩狂咳嗽，甚至還出門找朋友，朋友的家人都勸爸爸，但不聽就是不聽，擔心這樣下去全家都會確診，也會連帶爸爸的朋友，對此，網友一面倒認為「只能直接罰錢了」。

原PO在PTT發文，朋友的爸爸快篩陽性確診，不過爸爸不願看醫生，也不做居家隔離，「整天一直不戴口罩在客廳咳嗽，屢勸不聽，還跑出門說要找朋友」，打電話給1922以及衛生局請求幫助，但對方都說「請家人加強勸阻」，讓好友感到很無奈，「勸了有用，幹嘛還打電話問」。

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原PO指出，好友擔心如果繼續這樣下去，全家人都有可能會確診，「跑出門可能還會害其他人遭殃」，因此上網求助網友，「想請問各位鄉民，這種狀況有什麼建議的解法嗎？」

▲好友擔心全家人會因此染疫。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友認為，「只能直接罰錢了，台灣人最怕破財」、「罰錢啊，老人家最怕這個了」、「等到罰單出來的時候看他還敢大小聲嗎」、「罰一次看還會不會給笑」、「確診跑出去要罰錢的耶！他錢準備好了嗎？」「可以叫里長廣播，這種人最怕丟臉」、「 打給他朋友、朋友的家人，說他確診，很有效」。

也有不少網友無奈表示，現在很多人都是這樣，「怎跟我家人好像，只好自己帶無言」、「老人一堆這種的」、「無解，白目到極致，只能保護自己」、「很多人都這種心態+政府的共存」。

根據《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第13條，「罹患或疑似罹患嚴重特殊傳染性肺炎，不遵行各級衛生主管機關指示，而有傳染他人之虞者，處二年以下有期徒刑、拘役或新台幣20萬以上，200萬元以下罰金」。