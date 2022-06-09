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林義傑公司3動作！律師揪「關鍵1步」違法：沒它不可能年抓千件

網搜小組／鄺郁庭報導

超馬好手林義傑因旗下的「真相智財顧問有限公司」涉及非法包攬訴訟，8日遭檢警搜索拘捕。對此，林義傑以20萬元交保稱，「我想，查水表就查吧！」律師林智群昨晚（8日）就先分析事件2個重點，今日一早又再次發文，點出林義傑公司的3個關鍵動作，就是在設陷阱釣魚。

律師林智群9日上午7點多在粉絲專頁「林智群律師（klaw）」發文，「根據新聞報導，林義傑公司有三個動作：1.取得影片授權。2.放BT誘使人下載（BT的特性是下載同時也在散播）。3.蒐證告人家刑事談和解金（大量使用司法資源牟利）」。

他分析道，如果只有1和3的動作，那沒什麼問題，一切合法，警察抓了也告不了。另外，「如果沒有2的動作，怎麼可能一年抓到1000件？抓盜版那麼好抓、那麼好賺，我怎麼不知道？」

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林智群指出，一般公司拿到影片授權後，通常是找平台談播放的事，或乾脆放上YouTube衝流量賺點錢，「如果這個公司拿到授權，都沒上面的動作（找平台談播放、放上YouTube），而是一直蒐證告人家（還很巧都找得到證據），那這個營業模式真的很奇怪。」

林義傑（現名林瀚駩）在2021年7月16日登記設立「真相智財顧問有限公司」，2022年1月28日才把公司負責人從林改登記為許仁泰，檢警調查，真相公司光是名稱就會讓人聯想到法律服務工作，但林義傑本人不是律師，而真相公司在取得影視公司授權後，沒有透過播放影片等方式營利，而是上網找盜版，並直接以真相公司名義提告。

粗估公司成立至今不到一年，已提告近千案，有部分網友選擇付錢和解換取撤告，辦案人員批評，真相公司手法比先前被起訴的著作權蟑螂「更惡劣」。訊後林義傑以20萬元交保，對此他認為是被查水表、遭秋後算帳。

對此，律師林智群先是發文，分析事件2個重點，其一為非律師執行律師業務，且1年達到1000多件；其次，林的公司「先放影片吸引大家下載，再去抓人家，等於是設陷阱釣魚，製造犯罪（引誘別人犯罪），再去抓人家要錢。」

林智群表示，過去也有攝影師故意放自己拍的照片，事後提告不知情使用的學生，而家長為了孩子的前途，只能摸摸鼻子和解；他認為，林義傑被約談主因為公司違法，與查水表無關，「如果硬要把這個事情跟政治扯在一起，我會說你真的有病。」「要不是數量龐大地檢署會注意到？」

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