莫德納次世代疫苗要來啦！醫：千呼萬喚　想問BNT一件事

▲莫德納疫苗。（圖／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／綜合報導

莫德納次世代疫苗要來了！台大感染科前醫師林氏璧表示，美國莫德納（Moderna）公司8日宣布，含有針對Omicron的雙價疫苗可產生更高的中和抗體。但他也想問，「我說那個輝瑞BNT，你們的次世代疫苗做到哪兒去啦.....」

林氏璧在臉書說，4/19莫德納已經公布過，以mRNA-1273.211（雙價疫苗，包含原始株和針對Beta變異株的疫苗各50µg）作為追加劑，在對抗包括Omicron、Beta和Delta的免疫反應優於原始疫苗追加劑，追蹤1個月和6個月的資料都較佳；針對Omicron的中和抗體，Beta雙價疫苗在1個月時是2.2倍，在6個月時是2.15倍。

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林氏璧指出，莫德納8日公布的則是千呼萬喚始出來的mRNA-1273.214（雙價疫苗，包含原始株和針對Omicron變異株的疫苗各50µg）結果，在臨床試驗中，受試者之前沒有感染過，以mRNA-1273.214作為追加劑，對抗Omicron的中和抗體優於原始疫苗追加劑，在1個月時是1.75倍，相比於施打前則是高出了8倍之多。

林氏璧表示，在針對Alpha、Beta、Gamma、Delta、Omicron的IgG抗體方面，以mRNA-1273.214作為追加劑也都明顯優於原始疫苗追加劑，詳細倍數未公布；不良反應方面，在437個受試者中，mRNA-1273.214的耐受性良好，和原始疫苗mRNA-1273相當。

▼莫德納疫苗。（圖／路透）



林氏璧提到，莫德納CEO班塞爾很高興表示，這是第二次顯示雙價疫苗平台針對變種病毒的優越性，「之前的資料已經看到mRNA-1273.211的持久性，我們預期mRNA-1273.214對於變種病毒可有更持久的保護力。此疫苗會成為我們針對2022年秋天加強針的首要候選疫苗，我們會把資料送交法規機關，希望在晚夏時可以量產。」

林氏璧提醒，這僅是新聞稿，詳細資料還沒公佈，莫德納應對這個秋天的次世代疫苗追加劑有三個計畫：

A、mRNA-1273 （以原本疫苗減半劑量50µg做加強針）

B、mRNA-1273.211（雙價疫苗，包含原始株和針對Beta變異株的疫苗各50µg）

C、mRNA-1273.214（雙價疫苗，包含原始株和針對Omicron變異株的疫苗各50µg）

林氏璧說，目前看來可能會以C方案來進行，美國FDA會在6月底開會，決定到底秋天之前應該要打怎樣的加強針，這要考慮的不只是針對Omicron，也要沙盤推演下隻變種病毒如果不是Omicron家族，而是比較像之前的變種病毒，甚至是完全不同的敵人的話，哪個疫苗會比較有勝算。

林氏璧提到，目前他看到的數據有限，雙價疫苗看起來比只打原本的疫苗有效是沒問題，但到底是放Beta還是放Omicron的較好，可能要更詳細的資料才能判斷，「我說那個輝瑞BNT，你們的次世代疫苗做到哪兒去啦.....」

莫德納公司8日表示，他們研發出了一款新的「二價疫苗」，不但可以對抗原始的新冠病毒株，也能有效對抗目前主流的Omicron變異株，對Omicron的中和抗體約提升了8倍。