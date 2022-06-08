指揮中心曝「長新冠」Omicron少見約百例　醫問號：我門診就幾十個

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「長新冠」Omicron少見約百例　蘇一峰問號：光我門診就幾十個了

▲▼口罩,車站,痘痘肌。（圖／翻攝自pixabay）

▲指揮中心公布，「長新冠」在這波Omicron疫情比較少見，目前長新冠門診收治案例大概破百例。（圖／翻攝自pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

中央疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞7日表示，過往確診康復者不少人有肺纖維化後遺症，但這一波Omicron似乎比較沒有相關個案，目前長新冠門診收治案例大概破百例，依上百萬的確診數來說比例算低。對此，胸腔重症科醫師蘇一峰質疑，光是他的門診就有幾十個了，「全國會只有破百例嗎？」

針對指揮中心公布長新冠全台約百例，蘇一峰8日下午在臉書直言，光是他的門診就收到幾十個案例了，全國真的只會破百例嗎。他認為「長新冠的比例沒有那麼低，長新冠不用通報，也沒有診斷碼，是要如何統計全國的數量呢」、「長新冠全世界平均發生率是43%，結果台灣只有萬分之一？」

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新冠肺炎康復後的後遺症樣態多元，近來國內外研究及病例陸續發現，無論輕重症還是無症狀患者，都可能出現包含極度疲倦與疲勞、喘不過氣、胸痛或胸悶、腦霧、失眠、心悸、嗅味覺改變、關節疼痛、噁心嘔吐或耳鳴等，甚至影響患者的心理狀態，進而使罹患憂鬱症、焦慮症風險增加等。

衛福部在2021年底開設「COVID-19染疫康復者門住診整合醫療計畫」，以胸腔科主責，協助患者度過漫長復健路。羅一鈞表示，整合門診開辦至今收案數與確診數相比「還是滿少的」，目前僅有百餘人，但因有6個月觀察期，後續也將持續追蹤是否有更多民眾有相關醫療需求。

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