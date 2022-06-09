致死率達萬分之10防線　台大醫：死亡人數高峰將延續到下週

記者黃翊婷／綜合報導

本土疫情昨日（8日）新增8萬0195例確診、159例死亡，粗估致死率已達到指揮中心指揮官陳時中先前設定的萬分之10防線。台大兒童醫院院長黃立民認為，死亡人數高峰應該會延續到下週，不過，整體致死率不會有太大變動，差不多就是萬分之10，甚至更低。

▲專家認為，台灣疫情已從高峰期逐漸往下降。（資料照／記者李毓康攝）

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指揮中心8日公布，今年國內本土病例累計共251萬2968人，當中有250萬4903人為輕症，輕症比例為99.68％；中重症有8065例，其中，重症患者有2520人死亡。但有民眾向媒體投訴，父母感染新冠肺炎後綜合原有疾病死亡，並在24小時內火化，死亡證明註明染疫，事後家屬向衛福部申請補助，卻被告知公衛專家駁回醫師診斷，沒有把父母列入確診死亡。

對此，指揮中心疫情監測組組長周志浩解釋，處理列入死亡統計部分，基本上是由防疫醫師進行初步審查，再由專家小組審查，裡面可能有一些情形有列入，但列在其他項目，「也就是說，經過我們檢視，過程中可能已經有其他明確死因，比如有些寫有意外事件，有些寫有感染，經過專家審查可能認為不適合列在新冠死亡統計裡。」

而台灣新冠肺炎致死率粗估已達到陳時中先前設定的萬分之10防線，根據《聯合新聞網》報導，台大兒童醫院院長黃立民認為，雖然確診人數會逐漸往下降，但死亡人數高峰應該會延續到下週，不過，整體致死率不會有太大變動，估計差不多就是萬分之10，甚至有可能會更低。

▲8日新增159例死亡。（圖／指揮中心提供）

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙也提到，台灣目前已從高峰期逐漸往下降，青壯年及中年族群漸漸產生免疫保護力，加上疫苗施打率高，民眾適應性也增強，足以保護脆弱族群，「在6月5日前，大部分都是以20歲以上中壯年感染者居多，而這也是形成社區防火牆最大的原助力。」

陳秀熙預測，台灣整體疫情會在6月底下降並得到控制，透過抗病毒藥物初期介入、醫療量能初期調整，以及族群時間與地理區域防疫適應性，可以預測介入效益達50％時，整體累積死亡率就會下降至10萬分之16，重症比例也會下降，有否極泰來的可能，屆時便可以做解封準備，與國際接軌。