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長新冠病例破百！　醫曝隔離後「7症狀」應盡早治療

▲▼醫院急診室 病床 急診病患 男護理師 彰化員生醫院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國內262萬人感染新冠肺炎，部分人出現「長新冠」後遺症。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔子柔／綜合報導

中央流行疫情指揮中心統計，截至5月中有約40萬名打滿3劑疫苗的成年人染疫，另長新冠門診也收案超過百例，有專家認為健保署應主動找主長新冠個案，並呼籲指揮中心給藥後應進行追蹤。

指揮中心昨（8）日指出，今年1/2至5/14共有14萬5621名12歲以上民眾完整接種疫苗仍染疫，突破性感染率達3.36%，另有39萬8837名成年人打三劑疫苗仍染疫，追加劑突破性感染率達3.03%。醫療應變組副組長羅一鈞提到，長新冠門診目前收案破百例，比例算低，但後續6個月觀察期仍須追蹤。

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▲▼急診室,護理師,醫護人員,醫療能量,醫院,醫事人員,疫情,防疫,新冠肺炎,武漢肺炎,口罩,防護衣,隔離衣,醫用氧氣鋼瓶，防疫物資，醫用氣體，列管藥品,血氧，急重症。（圖／記者李毓康攝）

▲美國CDC先前報告指出，每五名成年人康復後，就有一人出現長新冠。（圖／記者李毓康攝）

根據《中時新聞網》報導，北醫附醫胸腔內科主任周百謙指出，長新冠可分為呼吸道、全身性症狀，前者包括胸痛、胸悶、喉嚨痛，後者則有頭痛、疲倦、腦霧、肌肉痠痛等。

周百謙表示，超過2個月才被診斷就屬於長新冠，建議若隔離7天後有症狀，應及早救治，他觀察發現有1/5門診個案曾染疫，其中許多人在診所就醫多次症狀都未緩解，建議健保署主動找出長新冠個案。

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