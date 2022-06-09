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社會 社會焦點 保障人權

林義傑凌晨402字聲明！　比「著作權蟑螂惡劣」喊冤：Google就一堆


記者葉國吏／綜合報導　

超馬好手林義傑（現名林瀚駩）旗下的「真相智財顧問有限公司」，涉及非法包攬訴訟，被依違反律師法及刑法包攬他人訴訟罪約談到案，訊後以20萬元交保。林義傑公司行為被外界視為是「著作權蟑螂」，他9日凌晨也在粉專寫下402字聲明，對於被批評比著作權蟑螂還惡劣，他說「只要用GOOGLE大神搜尋，就會跑出一大堆。」

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲超馬選手林義傑 。（圖／記者劉昌松攝）

林義傑（現名林瀚駩）在2021年7月16日登記設立「真相智財顧問有限公司」，2022年1月28日才把公司負責人從林改登記為許仁泰，檢警調查，真相公司光是名稱就會讓人聯想到法律服務工作，但林義傑本人不是律師，而真相公司在取得影視公司授權後，沒有透過播放影片等方式營利，而是上網找盜版，並直接以真相公司名義提告。

粗估公司成立至今不到一年，已提告近千案，有部分網友選擇付錢和解換取撤告，辦案人員批評，真相公司手法比先前被起訴的著作權蟑螂「更惡劣」。訊後林義傑以20萬元交保，對此他認為是被查水表、遭秋後算帳。9日凌晨更在粉專發聲明，強調自己的作為絕對經得起考驗。以下聲明全文：

▲▼林義傑聲明。（圖／翻攝臉書／Kevin Lin 林義傑）

▲林義傑聲明。（圖／翻攝臉書／Kevin Lin 林義傑）

謝謝大家的關心：
我沒有違法，某些媒體報導的內容有諸多不實，絕對沒有所謂的「放載點」，也沒有所謂的「釣魚」，更沒有所謂的「獲利千萬」，BT影片下載的種子，只要用GOOGLE大神搜尋，就會跑出一大堆，這是眾所周知的事情，我不清楚記者大哥的消息來源從何而來，為何會接收到錯誤的訊息？目前所有事證都在北檢，偵查如果可以被公開，我一定經得起查證與檢驗。
第一、我與影業公司磋商，意思表示一致，雙方合意訂立契約，並授權影片之專屬授權，何來挑唆及包攬之意圖？
第二、依據著作權法37條第4項規定，明文賦予人民權利，可以進行法律行為，無限定律師身分才能為之，此與律師法何干？
第三、早在今年4月底，檢方以「證人」傳訊我到庭陳述，起初認為檢方是為了維護著作財產權益，我有完整告知告訴權源取得之經過，並具結證詞。詎料，昨日檢方竟突襲搜索、拘提，由「告訴人」變成「被告」，此種方式顯然已經違反辯護權益之程序。
不好意思，讓大家擔心，我想，我會堅強。

 

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