他「激戰10男」慘染猴痘！　回憶恐怖病程：連上廁所都在痛

▲詹姆斯因為沒有出現典型的皮疹症狀，因此在首次就醫時遭醫生誤診。（圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

猴痘病毒近日在全球多國流行，光是在英國就已經出現300多例確診病例，一名來自倫敦的35歲男性則成為英國首位公開自己病情的患者，他分享了自己可能染疫的原因，同時也指責英國衛生安全局動作「慢半拍」，才會導致疫情迅速在國內蔓延。該名男子聲稱自己在發病數週前曾經和10名男子發生性行為，因此懷疑可能是其中一位性伴侶將病毒傳染給他。

根據《每日郵報》報導，現年35歲的詹姆斯（James M）在一間倫敦的公司擔任人資經理，數週前他開始出現腰痛、疲倦、極度口渴以及膀胱疼痛等症狀，他懷疑自己可能是感染猴痘，因此前往醫院就診，但醫師卻認為，詹姆斯沒有長出典型的皮疹，因此絕對不是感染猴痘病毒。

Pictured: First monkeypox patient to go public is a gay HR manager from London https://t.co/yz7WwZr43A — Daily Mail Online (@MailOnline) June 8, 2022

詹姆斯只好自行聯絡性傳播感染診所，並在5月25日接受檢測。由於結果還要2至3天才會出爐，因此也被院方告知要避免與他人接觸，並且不要搭乘大眾交通工具。而結果在同月28日出爐，詹姆斯確診猴痘，隨後有衛生單位寄送電子郵件給他，告知他會有政府人員主動聯絡他後續事宜。

詹姆斯表示，直到他確診8天後，他都沒有收到任何來電，而他每天打電話給當地的性傳播感染診所，卻都得不到想要的回覆。他質疑英國的衛生安全局動作慢半拍，甚至沒有追蹤他的感染來源或是指示他接下來該怎麼做。詹姆斯直言，政府沒有進行疫調，部分的患者因為沒有出現皮疹症狀，不知道自己已經感染猴痘病毒，就這樣在無意識的情況下，繼續傳播給其他人，難怪英國會出現這麼多起確診案例。

不僅如此，詹姆斯在確診的數天後，病情一度惡化，他希望可以在醫院接受治療，但是卻遭到拒絕，因為醫院聲稱暫時沒有專責的病房與醫護人員，他甚至還被要求不要到急診室就醫。

回想起確診經歷，詹姆斯表示，自己原本在杜拜工作了4年，然而2月卻在當地被診斷為愛滋病毒的帶原者，因此遭驅逐出境。於是他便回到英國重新找工作，同時適應新生活，沒想到才過了數個月，他卻突然出現奇怪的腰痛、疲倦、極度口渴等症狀，上廁所時甚至會疼痛難耐，最終確診猴痘病毒。

他表示，在出現這些症狀的前幾週，他曾經和10名不同的男性發生過性關係，因此他懷疑自己是遭到性傳播感染。儘管還無法確定究竟是誰把病毒傳給他，但他表示，其中有一些人的胸口上有一些斑點，但當他提出詢問時，對方只說這些是本來就有的斑點。

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