他「激戰10男」慘染猴痘！　回憶恐怖病程：連上廁所都在痛

詹姆斯因為沒有出現典型的皮疹症狀,因此在首次就醫時遭醫生誤診。(圖/CFP)



記者王佩翊/編譯

猴痘病毒近日在全球多國流行,光是在英國就已經出現300多例確診病例,一名來自倫敦的35歲男性則成為英國首位公開自己病情的患者,他分享了自己可能染疫的原因,同時也指責英國衛生安全局動作「慢半拍」,才會導致疫情迅速在國內蔓延。該名男子聲稱自己在發病數週前曾經和10名男子發生性行為,因此懷疑可能是其中一位性伴侶將病毒傳染給他。

根據《每日郵報》報導,現年35歲的詹姆斯(James M)在一間倫敦的公司擔任人資經理,數週前他開始出現腰痛、疲倦、極度口渴以及膀胱疼痛等症狀,他懷疑自己可能是感染猴痘,因此前往醫院就診,但醫師卻認為,詹姆斯沒有長出典型的皮疹,因此絕對不是感染猴痘病毒。

