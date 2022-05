俄羅斯「天下第一快」戰機逼近挪威、芬蘭領空　北約F-35升空攔截

▲北約派遣挪威F-35,升空攔截俄軍戰機。(圖/翻攝自@Luftforsvaret,下同)

記者林彥臣/綜合報導

挪威空軍24日發現2架俄羅斯戰機,逼近挪威、芬蘭兩國交界的領空,北約接獲通報後,下令挪威F-35緊急升空攔截,觀察2架俄軍戰機的動向。挪威軍方釋出的情報指出, 2架俄機分別是米格-31(MiG-31)與蘇愷-24(Su-24)。

挪威皇家空軍在推特上指出,「位於瑟雷薩(Sørreisa)的控制中心報告,這架戰機位於芬馬克 (Finnmark) ,北約指示我們的 F-35 升空。2架戰機在向東返回俄羅斯之前,先飛往挪威海。 F-35 在挪威和北約處於永久戰備狀態」

據《太陽報》報導,挪威空軍發言人表示,俄羅斯戰機如果進入挪威領空,可能會引發「更激進的行動」。

報導指出,作為北約快速反應警報的一部分,挪威皇家空軍始終有2架 F-35 戰機待命。

米格-31於1982年服役,是目前世界上飛行速度最快的戰鬥機和攔截機,北約代號捕狐犬(Foxhound)最大速度2.83馬赫。

Su-24於1974年服役的戰轟機,北約代號劍師(Fencer)除了攜帶傳統的空對地飛彈等武裝進行攻擊任務外,Su-24也可攜帶小型戰術核武器,進行縱深打擊。

F-35 identified two Russian aircraft north of Finnmark today. CRC Sørreisa reported the aircraft, and NATO ordered our F-35s on their wings. The Russian aircraft flew to the Norwegian Sea before returning east. F-35 is on permanent readiness for Norway and #NATO. #WeAreNATO #f35 pic.twitter.com/W41icYnhVK