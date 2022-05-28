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俄羅斯「天下第一快」戰機逼近挪威、芬蘭領空　北約F-35升空攔截

▲▼北約派遣挪威F-35，升空攔截俄軍戰機。（圖／翻攝自@Luftforsvaret）

▲北約派遣挪威F-35，升空攔截俄軍戰機。（圖／翻攝自@Luftforsvaret，下同） 

記者林彥臣／綜合報導

挪威空軍24日發現2架俄羅斯戰機，逼近挪威、芬蘭兩國交界的領空，北約接獲通報後，下令挪威F-35緊急升空攔截，觀察2架俄軍戰機的動向。挪威軍方釋出的情報指出， 2架俄機分別是米格-31（MiG-31）與蘇愷-24（Su-24）。

挪威皇家空軍在推特上指出，「位於瑟雷薩（Sørreisa）的控制中心報告，這架戰機位於芬馬克 (Finnmark) ，北約指示我們的 F-35 升空。2架戰機在向東返回俄羅斯之前，先飛往挪威海。 F-35 在挪威和北約處於永久戰備狀態」

據《太陽報》報導，挪威空軍發言人表示，俄羅斯戰機如果進入挪威領空，可能會引發「更激進的行動」。

▲▼北約派遣挪威F-35，升空攔截俄軍戰機。（圖／翻攝自@Luftforsvaret）

報導指出，作為北約快速反應警報的一部分，挪威皇家空軍始終有2架 F-35 戰機待命。

米格-31於1982年服役，是目前世界上飛行速度最快的戰鬥機和攔截機，北約代號捕狐犬（Foxhound）最大速度2.83馬赫。

Su-24於1974年服役的戰轟機，北約代號劍師（Fencer）除了攜帶傳統的空對地飛彈等武裝進行攻擊任務外，Su-24也可攜帶小型戰術核武器，進行縱深打擊。

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