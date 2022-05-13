拒絕戰爭陰霾　俄烏平民在挪威小鎮和平共處現況曝

▲挪威邊境小鎮人們和平共處 。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯入侵烏克蘭近3個月，全球各地爆發反俄情緒，海外俄人和烏人相處也成為焦點之一。挪威北部接近俄國邊界的小鎮希爾克內斯（Kirkenes），過去30年一直是象徵著邊境和平的小鎮，開戰後鎮上的俄人和烏人都受到情緒衝擊，但隨時間過去，人們仍漸漸適應新情況，努力和平共處。

路透社報導，俄羅斯侵烏後促使鄰國芬蘭表態跟隨挪威的腳步，將申請加入北約，區域政治局勢的劇烈變化對小鎮希爾克內斯造成巨大衝擊。小鎮共3500人，其中400人為俄羅斯籍、烏克蘭籍居民則30人，大部分仍為挪威人居多，該鎮居民可以在沒有簽證情況下進入俄羅斯。

該鎮市長勃根（Lene Norum Bergeng）表示，俄國2月24日入侵烏克蘭後，鎮上居民大多參雜著難過、憤怒和沮喪的情緒，「這些年是一段超現實的日子。我們已經和平共處了那麼多年，現在我們的鄰居正在對另一個鄰居發動戰爭。這影響了我們所有人。」

小鎮距離俄羅斯邊境僅15分鐘的車程，抵達芬蘭邊境也只要50分鐘，勃根在她的辦公室接受路透社報導，她說從這裡就可以直接看到俄羅斯領事館，因為他們都在同一座廣場上。

▲抵達希爾克內斯的烏克蘭難民表示，在當地受到了和善的對待。（圖／路透）

現今局勢讓勃根慶幸挪威已是北約一員，她說現在就看過去抱持中立的芬蘭有無意願加入北約。事實上，挪威是北約的創始成員，1949年在美國華府簽署《北大西洋公約》的12個國家之一。

過去幾十年來希爾克內斯路標多標有挪威文和俄文，當初歡迎俄羅斯人的舉動如今卻顯得有些刺眼，開始有一小部分人希望將俄文路標拆除。至於生活在當地的俄羅斯人則表示，小鎮大抵仍保持和平狀態，他沒有和任何人起衝突，也沒有人衝過來指著他說「喂，你這個俄羅斯人！」

相同地，4月初抵達小鎮的烏克蘭難民說，她在這裡遇到的俄羅斯人對待她都相當友善，不會惡意相向，而且大家都避免談論政治和這類可能會引起紛爭的話題。

戰爭開打也對當地經濟造成影響，過度仰賴俄國客戶的挪威船廠也在思考貿易結構轉型，試著降低對俄國的依賴。

挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Stoere）表示，小鎮容納來自各方的人民，其精神代表著國與國的邊界是需要受到尊重的，但人們不應該斷絕接觸，「我們必須共同熬過去」。