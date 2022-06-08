馬克宏呼籲「別羞辱俄羅斯」　澤倫斯基開嗆：沒領導人的樣子

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）開嗆法國總統馬克宏，「沒有領導人的樣子」。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前談到俄烏戰爭時強調，「絕不能羞辱俄羅斯」引起烏克蘭的不滿，就連總統澤倫斯基也親自開嗆，這番言論令人驚訝，「沒有領導人該有的樣子」。

▲法國總統馬克宏表示，「不要羞辱俄羅斯」引發烏克蘭的不滿。（圖／路透）



馬克宏當時接受法國媒體時表示，「我們絕不能羞辱俄羅斯，如此在衝突結束後，我們才有可能透過外交手段尋求出口。我深信法國必能扮演居中調解的角色。」

澤倫斯基則在接受英國《金融時報》的採訪中表示，「根本看不到結束戰爭的先決條件，雖然任何戰爭都應該在談判桌上結束，但勝利必須在戰場上取得」。

澤倫斯基對馬克宏開嗆，有些人想成為領導人，但為了成為領導人，你不需要將自己視為一個領導人，而是要表現得像一個領導人，不聽當事國家與領導人的立場，怎麼可能實現停火這個目標？

▲澤倫斯基表示，恢復到 2 月 24 日之前控制的邊界，可視為暫時的重大勝利。（圖／路透社）



澤倫斯基強調，恢復我們在 2 月 24 日之前控制的邊界，也就是俄羅斯大規模入侵的日期，可以被視為「重大的暫時勝利」。

澤倫斯基說，在我看來，在大多數人認為，我們會收復所有的領土，恢復我們所有的領土完整，和烏克蘭不可侵犯的主權。

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