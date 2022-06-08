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8400億沒花在刀口上？　一張圖看防疫預算花去哪

▲▼政院解釋8400億預算用途。（圖／政院提供）

▲政院解釋8400億預算用途。（圖／行政院提供）

記者杜冠霖／台北報導

為防治新冠肺炎疫情，並因應其對國內經濟、社會之衝擊，政府編列紓困預算，金額高達約8390億，其中防治預算佔1466億。但也有民眾、藍營民代質疑防疫預算花去哪，對此，政院解釋，政府已經投入7328億作為防疫、紓困、振興之用，而且任何一筆支出，都會受國會監督。未來也仍有1065億將做為持續購買防疫物資、振興和融資保證之用。

行政院表示，網路上充斥許多關於「8400億特別預算花到哪裡去」的謠言和錯誤訊息，自2020年疫情爆發以來，政府已經投入7328億作為防疫、紓困、振興之用，而且任何一筆支出，都會受國會監督。未來也仍有1065億將做為持續購買防疫物資、振興和融資保證之用。

政院指出，在疫情期間，已經有超過1511萬人次領到政府發放的現金紓困。而觀光旅遊、餐飲、會展、服務業等相關產業也有相應紓困措施。政府發放的三倍券、五倍券，各自都有超過2300萬人領到，並且在短時間內投入消費，有效振興國內經濟。

政院表示，全世界遇此百年大疫，政府與防疫團隊竭力防疫，同時維持經濟正常運作、將疫情衝擊降到最低，讓台灣經濟能在全球各國中表現優異。請民眾多注意各群組影片、圖卡的查證，不要誤傳了假訊息。

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