　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

漁獲量數十年「下降超過50%」！　環團籲政府盡速制定海洋三法

▲▼漁獲量數十年「下降超過50%」！　環團政院前淋雨籲海洋三法送立院審查。（圖／綠色和平提供）

▲環團強調，海洋治理法規是台灣邁向永續發展和淨零排放不可或缺的元素。（圖／綠色和平提供，下同）

記者許展溢／台北報導

9個環保團體選在今（8日）世界海洋日到行政院前，聯合呼籲政府盡速制定「海洋三法」，有20個公民團體響應支持，並直指數十年來漁獲量已下降50%外，以西部海域為例，有些物種數量20年來已滅絕了一半，要政院加快腳步核准《海洋保育法》草案，並送立法院接續審查，讓海洋得以永續發展，勿淪為宣示性法規。

環團指出， 108 年訂定並公告《海洋基本法》，該法第18條條文，規範政府須在2年內（110/11/20以前）制訂定相關法規，但2年期限已逾半年多，《海洋保育法》、《海域管理法》及《海洋產業發展條例》（即海洋三法）至今仍卡在行政院，無法送至立院進行審查與討論，盼相關機關盡速訂定相關法規，以實際行動取代保育口號，讓往後的世界海洋日不會是海洋生態的追悼會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼漁獲量數十年「下降超過50%」！　環團政院前淋雨籲海洋三法送立院審查。（圖／綠色和平提供）

▲環團希望相關機關盡速訂定相關法規，以實際行動取代保育口號。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政表示，我國「海洋基本法」早於108年11月20日公布施行，其第16條尚規定須在2年內修訂相關法規，但如今已經是民國111年，卻還是催生不出海洋三法。綠色和平海洋專案主任鍾孟勳指出，台灣海洋保護區雖公告有8.17%，實際上這些保護區通通不及格，數十年來，漁獲量下降超過50%，也有20類魚種的漁獲量更是減少超過90%，漁業產值減少279億。

台灣環境資訊協會副秘書長孫秀如指出，台灣環境資訊協會近日完成台灣海域進行的珊瑚礁體檢12年成果報告，結果發現過度漁撈一直是珊瑚礁面臨最顯著的衝擊，顯示過去的漁業管理需重新回顧與討論。彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英說，西部海域有些物種數量在20年來已滅絕了一半，顯然這海域無人管理已大失控。

▲▼漁獲量數十年「下降超過50%」！　環團政院前淋雨籲海洋三法送立院審查。（圖／綠色和平提供）

▲綠色和平指出，漁獲量數十年下降超過50%。

黑潮海洋文教基金會執行長林東良提到，台灣周圍海域可目擊鯨豚高達32種，佔世界種類約3分之1，東部海域緊鄰太平洋，又有黑潮洋流經過，黑潮長年於花蓮海域觀察記錄目擊種類超過20種，其中數次記錄到春季往北遷徙的大翅鯨，或在夏季較常記錄到抹香鯨等大型鯨類，而經常觀察到活動於於東海岸的鯨豚種類也不少，顯見東海岸環境對鯨豚活動、遷徙的重要性。

▲▼漁獲量數十年「下降超過50%」！　環團政院前淋雨籲海洋三法送立院審查。（圖／綠色和平提供）

▲環團表示，西部海域有些物種數量在20年來已滅絕一半。

環境正義基金會專案主任葉于瑄直言，海洋治理法規是台灣邁向永續發展和淨零排放不可或缺的元素，海洋是世界上最大的活性碳匯，沿岸藍碳生態系碳吸存效率更是熱帶森林的3至5倍，近年各國逐漸認知到海洋是重要的氣候解方。環境法律人協會秘書長郭鴻儀律師認為，海洋覆蓋地球百分之70面積，從各類微型浮游生物、魚蝦貝類、哺乳類動物以及沿海珊瑚礁、紅樹林、各式各樣海藻林以及與沿海陸地所形成的生態系統，除提供人類重要的蛋白質來源，更是全球暖化最重要的剎車器。

ET快訊
恩恩爸控花143分鐘轉送　指揮中心：1922沒權限調度119
陸27歲美女主持猝死！口鼻全血　真相讓家屬崩潰
快訊／台中25歲女失聯2天　遺體找到了
快訊／伊朗「火車出軌」已10死50傷！　車廂撞成一團
出入境旅客指引條件　交長：打滿三劑、團進團出
新婚驚見男男性愛照！人夫婚後5年出櫃　正宮崩潰
他從美國回來讚台灣好太多！　「只贏我們國旗歌前8字」
台銀襄理包養2妹這麼玩！愛愛次數記LINE　傳私密照給獎勵

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「爸爸大我70歲」！20歲女大生親吐照顧壓力　網心疼：加油

LIVE／恩恩爸控1922花143分鐘才轉送案件　陳時中最新說明

恩恩爸控花143分鐘轉送！指揮中心：1922沒權限調度119和防疫計程車

漁獲量數十年「下降超過50%」！　環團籲政府盡速制定海洋三法

花20元停車25分...基隆幸運兒中千萬發票　還有人買紅茶中100萬

類火車情義相挺五一停駛沒領到錢　交長幫追討「趕快給人家」

出入境旅客指引條件曝光　交長：打滿三劑、團進團出

等不及了！屏基急救室變產房　確診產婦順利誕下女嬰

公司急需人！高職生求職「起薪震驚她」　準離職妹悔炸：不該妥協

2幼女高燒不退！她家中無血氧機無助求救　10分鐘後有人按門鈴了

兒確診媽1天送5餐伺候　爽吃14天一解隔好沮喪

黃金貴賓犬「見狗就趴下」　暖舉萌翻網：太友善了吧

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

時代眼淚！畢冊經典簽名　見「勿忘我」網嘆：是回憶

抗議餐餐肉粽吃到崩潰　媽點不同猛塞：吞下去！

調皮爸把冰塊放貓頭上　牠瞪水汪大眼秒結凍！

擦撞轎車！前燈殼掀起　男彎腰徒手「使勁狂塞」

狗狗打架媽裝被咬哭泣　兩汪秒停戰：是牠先的

納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」

「爸爸大我70歲」！20歲女大生親吐照顧壓力　網心疼：加油

LIVE／恩恩爸控1922花143分鐘才轉送案件　陳時中最新說明

恩恩爸控花143分鐘轉送！指揮中心：1922沒權限調度119和防疫計程車

漁獲量數十年「下降超過50%」！　環團籲政府盡速制定海洋三法

花20元停車25分...基隆幸運兒中千萬發票　還有人買紅茶中100萬

類火車情義相挺五一停駛沒領到錢　交長幫追討「趕快給人家」

出入境旅客指引條件曝光　交長：打滿三劑、團進團出

等不及了！屏基急救室變產房　確診產婦順利誕下女嬰

公司急需人！高職生求職「起薪震驚她」　準離職妹悔炸：不該妥協

2幼女高燒不退！她家中無血氧機無助求救　10分鐘後有人按門鈴了

竹科旁小村成孤島　大雨掏出1人高地裂！居民斷水斷電好多天　

台股大漲157點挑戰16700關卡！　台積電上漲9元

台灣最後公娼「天天樂」現況曝！小姐沒收入　1個月未復業恐熄燈

大谷翔平長打無用　天使換主帥還是13連敗

甜點控衝！最新「抹茶芒果卷」來了　一次爽吃罪惡雙餡+芒果果乾

「爸爸大我70歲」！20歲女大生親吐照顧壓力　網心疼：加油

6旬長輩「常做惡夢」要小心！　研究曝：恐患帕金森氏症

LIVE／恩恩爸控1922花143分鐘才轉送案件　陳時中最新說明

徐佳瑩轉當唱跳歌手！　連跳12小時宣布：以後只敢說自己在蠕動

無薪假回落至1.6萬人　住宿及餐飲業仍增逾500人再創新高

妹子無BGM尬舞請阿伯掌鏡　看完作品驚呼：手超穩沒抖

生活熱門新聞

2幼女高燒不退！她無助求救...10分鐘後有人按門鈴了

她1天要6次榨乾3年男友：次數減少想分手

今天雨最猛！16縣市大雨特報

台灣最後公娼　桃園「天天樂」熄燈

月薪最高23萬！台積電等26大廠聯合徵才

最鳥股東會紀念品是啥？ 網點名1公司：不到2元

看阿湯哥、侏羅紀都100！岡山秀泰影城千人排隊

小二童作文寫「我的媽媽」！網一看笑翻：是人才

16縣市大雨！今晨18℃下到周末　滯留鋒遠離時間曝

2兒確診低血氧　救護車要等1小時！爸攔警車送醫

LovError道歉承認說謊！　遭記過年終沒了「很痛很痛」

台大醫學系「神級夯哥」徵家教生！帥臉激似王一博

傳訊息愛加「2字母」　網笑：9成都老人

明年共7連假！但他圈出「補班天數」怒：獨步全球

更多熱門

相關新聞

恩恩事件延燒新北市府信任危機　羅秉成：有必要完整調查說明

恩恩事件延燒新北市府信任危機　羅秉成：有必要完整調查說明

新北市中和2歲男童恩恩亡故事件延燒，更有前消防員爆料，指新北消防局在恩恩爸到消防局時，要119偽模擬案重現忙碌狀況，恩恩爸因此感到錯愕。對此，行政院發言人羅秉成表示，「何必這樣做？令人不解」。羅說，新北市政府的處理可以更明快，地方政府可信度已經被懷疑，政治處理的第一時間就是講清楚，把相關情形調查還原。

蔡英文喊年年調薪！　蘇貞昌：會優先考慮勞工

蔡英文喊年年調薪！　蘇貞昌：會優先考慮勞工

疫苗存量足夠　蘇貞昌籲：家長盡量讓孩子施打疫苗

疫苗存量足夠　蘇貞昌籲：家長盡量讓孩子施打疫苗

8月邊境鬆綁？　蘇貞昌：視疫情狀況斟酌

8月邊境鬆綁？　蘇貞昌：視疫情狀況斟酌

游錫堃「昏睡三天」快篩陰　醫生診斷結果曝

游錫堃「昏睡三天」快篩陰　醫生診斷結果曝

關鍵字：

世界海洋日行政院環團環保團體公民團體海洋保育法海洋三法立法院

讀者迴響

熱門新聞

孫協志深夜「突聞1噩耗」崩潰道別！

郭雪芙爆穩交王子！與毛弟出遊被當「嫂子」

獨／網紅猝死王牌經紀人豪宅　相驗驚見頸部有勒痕

3歲孩子「不像老公」…像公公！人妻驗DNA驚吐：他喝多了

產後求歡老公「叫出聲音」！女星慘被離婚

遠距女友房間滿地保險套！他送驚喜反變驚嚇

消防還原報案給恩恩爸…是他想的主意

2幼女高燒不退！她無助求救...10分鐘後有人按門鈴了

營養師曝蔬果「維生素C含量」排行榜

《醫師好辣》名醫遭控偷腥人妻！　「租屋築愛巢」直擊

她1天要6次榨乾3年男友：次數減少想分手

情侶豪宅「陽台激戰」16秒片瘋傳！女主角被逮了

爸見「服裝全套總價」喊壓力大　網酸爆

遭控偷腥人妻　《醫師好辣》名醫回應了

離婚大S內情曝光！汪小菲「在台灣0朋友」

更多

最夯影音

更多
兒確診媽1天送5餐伺候　爽吃14天一解隔好沮喪

兒確診媽1天送5餐伺候　爽吃14天一解隔好沮喪
黃金貴賓犬「見狗就趴下」　暖舉萌翻網：太友善了吧

黃金貴賓犬「見狗就趴下」　暖舉萌翻網：太友善了吧

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

時代眼淚！畢冊經典簽名　見「勿忘我」網嘆：是回憶

時代眼淚！畢冊經典簽名　見「勿忘我」網嘆：是回憶

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面