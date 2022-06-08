漁獲量數十年「下降超過50%」！　環團籲政府盡速制定海洋三法

▲環團強調，海洋治理法規是台灣邁向永續發展和淨零排放不可或缺的元素。（圖／綠色和平提供，下同）



記者許展溢／台北報導

9個環保團體選在今（8日）世界海洋日到行政院前，聯合呼籲政府盡速制定「海洋三法」，有20個公民團體響應支持，並直指數十年來漁獲量已下降50%外，以西部海域為例，有些物種數量20年來已滅絕了一半，要政院加快腳步核准《海洋保育法》草案，並送立法院接續審查，讓海洋得以永續發展，勿淪為宣示性法規。

環團指出， 108 年訂定並公告《海洋基本法》，該法第18條條文，規範政府須在2年內（110/11/20以前）制訂定相關法規，但2年期限已逾半年多，《海洋保育法》、《海域管理法》及《海洋產業發展條例》（即海洋三法）至今仍卡在行政院，無法送至立院進行審查與討論，盼相關機關盡速訂定相關法規，以實際行動取代保育口號，讓往後的世界海洋日不會是海洋生態的追悼會。

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▲環團希望相關機關盡速訂定相關法規，以實際行動取代保育口號。



台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政表示，我國「海洋基本法」早於108年11月20日公布施行，其第16條尚規定須在2年內修訂相關法規，但如今已經是民國111年，卻還是催生不出海洋三法。綠色和平海洋專案主任鍾孟勳指出，台灣海洋保護區雖公告有8.17%，實際上這些保護區通通不及格，數十年來，漁獲量下降超過50%，也有20類魚種的漁獲量更是減少超過90%，漁業產值減少279億。

台灣環境資訊協會副秘書長孫秀如指出，台灣環境資訊協會近日完成台灣海域進行的珊瑚礁體檢12年成果報告，結果發現過度漁撈一直是珊瑚礁面臨最顯著的衝擊，顯示過去的漁業管理需重新回顧與討論。彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英說，西部海域有些物種數量在20年來已滅絕了一半，顯然這海域無人管理已大失控。

▲綠色和平指出，漁獲量數十年下降超過50%。



黑潮海洋文教基金會執行長林東良提到，台灣周圍海域可目擊鯨豚高達32種，佔世界種類約3分之1，東部海域緊鄰太平洋，又有黑潮洋流經過，黑潮長年於花蓮海域觀察記錄目擊種類超過20種，其中數次記錄到春季往北遷徙的大翅鯨，或在夏季較常記錄到抹香鯨等大型鯨類，而經常觀察到活動於於東海岸的鯨豚種類也不少，顯見東海岸環境對鯨豚活動、遷徙的重要性。

▲環團表示，西部海域有些物種數量在20年來已滅絕一半。



環境正義基金會專案主任葉于瑄直言，海洋治理法規是台灣邁向永續發展和淨零排放不可或缺的元素，海洋是世界上最大的活性碳匯，沿岸藍碳生態系碳吸存效率更是熱帶森林的3至5倍，近年各國逐漸認知到海洋是重要的氣候解方。環境法律人協會秘書長郭鴻儀律師認為，海洋覆蓋地球百分之70面積，從各類微型浮游生物、魚蝦貝類、哺乳類動物以及沿海珊瑚礁、紅樹林、各式各樣海藻林以及與沿海陸地所形成的生態系統，除提供人類重要的蛋白質來源，更是全球暖化最重要的剎車器。