「新北全力配合變全力演出」　林錫耀：侯友宜應慎重道歉

▲民進黨秘書長林錫耀。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

針對前消防員具名踢爆新北市消防局的長官下令動員演出模擬劇一事，民進黨秘書長林錫耀8日下午於中執會上表示，黨部有發新聞稿，呼籲新北市長侯友宜道歉，他強調，黨部很少公開表達態度，但這是態度和價值的問題。

新北市兩歲男童恩恩在四月中染疫，從報案到送醫歷經 81 分鐘，遲遲無法得到援助，最後不幸離世。其父近日出面盼能還原真相，請政府公布報案通話的錄音檔，卻陷入音檔無法公布的爭議。

恩恩爸6日前往消防局聽取錄音，卻有前消防員具名爆料，恩恩爸爸至新北消防局局本部六樓聽取錄音檔，09:30-10:00間被消防局長官引導到四樓勤務指揮中心觀看了一場表演，這場表演是為了圓之前所謂「錄音涉及多方個資」的謊。

對此，新北市消防局也已回應，承認當天是「還原話務繁忙情況」。新北消防局指出，恩恩爸在前一天主動表示想到指揮中心瞭解119作業環境，為了重現Omicron疫情爆發時，119進線量爆增忙碌情況，故還原當時話務繁忙情況讓他了解，疫情嚴峻當下，119內部作業環境就是如此忙碌。而且119協助恩恩就醫期間，119進線量達190通，比當下呈現狀況更為忙碌。

新北消防局表示，至於該網友刻意散播本局造假並變造錄音檔之不實訊息，嚴重影響本局聲譽，為求慎重且避免社會大眾誤解，本局將檢具所有資料（含相關通聯紀錄、錄音檔案）向檢方提出告訴。

對此，民進黨8日召開中執會，據與會人士轉述，黨秘書長林錫耀也在會中談及此事。他向黨內表示，今天黨團有開記者會外，黨部也有發出公開的新聞稿。

林錫耀在會中重申新聞稿內容，再次呼籲侯友宜慎重道歉，恩恩爸只是希望有真相，結果最後演變成本來是「全力配合」，變成「全力演出」。

林錫耀表示，黨中央很少公開表達態度，但這是態度和價值的問題；隨後，他則強調，黨目前還是以防疫為優先，從國外經驗來看，台灣疫情有往下走的趨勢，但仍有必要讓民眾有準備，希望大家共同撐過難關，黨公職可以團結努力。