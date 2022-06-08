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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

恩恩事件延燒！羅秉成籲侯友宜內部調查　新北回嗆：是想下指導棋？

記者杜冠霖／新北報導

新北市中和2歲男童恩恩事件延燒，更有前消防員爆料，新北消防局在恩恩爸到消防局時，要119偽模擬案重現忙碌狀況，行政院發言人羅秉成8日受訪時建議新北市長侯友宜，從內部進行行政調查，提出事件完整報告。對此，侯友宜在疫情記者會上被問及此事，新北副發言人張邵斌表示則回嗆，堂堂中央發言人竟說出政治危機這種話，「難道是想下指導棋嗎？」

7日有前消防員具名爆料，消防局在恩恩爸聽取錄音檔當天，新北消防的長官下令動員偽造報案，更刻意營造民眾進線頻繁、充滿個資、無線電嘈雜假象，新北消防局也回應，為了重現119進線量爆增忙碌情況，有還原當時情況讓他了解，但恩恩爸表示並不知情。

對此，行政院發言人羅秉成受訪時被問及此事，他質疑，「何必這樣做？令人不解」。羅說，新北市政府的處理可以更明快，地方政府可信度已經被懷疑，政治處理的第一時間就是講清楚，把相關情形調查還原。

「令人不解，如果是有那種場面的話，何必這樣做？令人不解。」羅秉成說，蘇院長的態度很清楚，這樣一個小生命的消失爸爸媽媽很難過，關懷是必要的，但給真相更重要。給真相這件事情，從政府態度來看的話，應該盡量的滿足。

對於羅秉成說法，新北副發言人張邵斌則回嗆，堂堂中央發言人竟說出政治危機這種話，難道是想下指導棋嗎？新北市上午已經提告，相關資料交給檢方，已經進入司法調查。

▼中和恩恩爸。（圖／記者戴上容攝）

▲▼中和恩恩爸求81分鐘音檔，哽咽「只想要真相」。（圖／記者戴上容攝）

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