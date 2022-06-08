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新北消防被爆演戲造假喊告　黃國昌痛斥「離譜」：到底誰出的主意！

▲▼ 黃國昌（圖／記者劉昌松攝）

▲前立委黃國昌。（圖／記者劉昌松攝）

記者杜冠霖／新北報導

中和2歲男童恩恩案持續延燒，7日有前消防員具名爆料，消防局在恩恩爸聽取錄音檔當天，新北消防的長官下令動員偽造報案，更刻意營造民眾進線頻繁、充滿個資、無線電嘈雜假象，新北消防局則回應，是為重現119進線量爆增忙碌情況，但恩恩爸表示並不知情，對此，前立委黃國昌批評，無論是「模擬」、還是其他詞彙粉飾太平，不是真的就不是真的，且8通電話一開始只給5通，「為何刻意隱藏3通？到底是市府18樓哪個人出的主意？ 」

新北市兩歲男童恩恩在四月中染疫，從報案到送醫歷經 81 分鐘，遲遲無法得到援助，最後不幸離世。其父近日出面盼能還原真相，請政府公布報案通話的錄音檔，卻陷入音檔無法公布的爭議。

而恩恩爸6日前往消防局聽取錄音，卻有前消防員爆料，恩恩爸爸至新北消防局局本部六樓聽取錄音檔，09:30-10:00間被消防局長官引導到四樓勤務指揮中心觀看了一場表演，這場表演是為了圓之前所謂「錄音涉及多方個資」的謊。

對此，新北消防局指出，恩恩爸在前一天主動表示想到指揮中心瞭解119作業環境，為了重現Omicron疫情爆發時，119進線量爆增忙碌情況，故還原當時話務繁忙情況讓他了解，疫情嚴峻當下，119內部作業環境就是如此忙碌。而且119協助恩恩就醫期間，119進線量達190通，比當下呈現狀況更為忙碌，而消防局也將針對「錄音檔可能變造」部分對爆料者提告。

但8日早上又有議員參選人爆料指出，消防局的通話譯文的準備應有8通，但最後消防局2日早上卻只寄出5通，對此，黃國昌表示，無論是用「模擬」、還是用什麼其他詞彙粉飾太平，不是真的就不是真的，8通電話一開始只給5通，「為何刻意隱藏3通？到底是市府18樓哪個人出的主意？ 」

對於新北市府提告爆料者，黃國昌痛批，竟然還對揭發事實的吹哨者提告，意圖移轉焦點，簡直離譜至極，「 侯友宜市長應該親自面對，負起還原真相的責任，不應該再推給基層揹鍋。 」

新北消防解釋，想要模擬當時報案情境的是勤務指揮中心的李主任，因為恩恩爸在聽錄音檔的前一天主動表示，想到指揮中心瞭解119的環境，所以李主任才想到，透過一次模擬讓恩恩爸更了解作業環境及流程，這跟所謂的「圓謊」有何關係？整場模擬過程總共只有10分鐘。

新北消防局補充說明，整件事情的誤會在於「認知」，李主任跟恩恩爸解釋流程，但恩恩爸並不知道這件事情是模擬而非當下的真實情形。但完全不影響恩恩爸後續聽錄音檔的權益，因為觀看演練是本局4樓，而聽錄音檔是在樓上的會議室，因此也不涉及所謂錄音造假的問題。

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