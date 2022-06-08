呼應世界海洋日　60秒聽來自鯨「52赫茲」悲鳴

記者任以芳／綜合報導

為了喚醒人類對於海洋保護意識，14年前聯合國指定今天（8日）是世界海洋日，希望世界各國能重視人類賴以生存的海洋，減少濫殺的行為，其中數量不斷減少鯨魚生態受到高度關注。鯨魚是海洋中龐然大物，當牠死去後的「鯨落」花百年時間奉獻給萬物生命棲息，人類卻在短時間內破壞殆盡，成為十分諷刺對比。

今天是2022世界海洋日，隨著現代文明發展，地球海洋生態系統逐漸發生劣質改變，全球性汙染和魚類資源過度消耗等問題，帶給海洋生物環境不利的影響。其中，為了呼籲人們對於鯨魚生命重視，大陸官媒《人民日報》製作來自鯨的「歌聲」影片，透過52赫兹深海悲鳴，去認識這個神秘又寂寞的古老生物，從出生到「鯨落」的命運。

據了解，「鯨落」（Whale Fall）是指鯨魚在海洋中死去，屍體最終會沈入海底，生物學家賦予這個過程叫做「鯨落」，落入深海形成的生態系統，與熱液、冷泉一同被稱為是深海生命的「綠洲」。

資料顯示，一隻鯨魚屍體可以供養一套以分解者為主的循環系統長達百年。鯨落是指鯨魚死亡後落入深海形成的生態系統，與熱液、冷泉一同被稱為是深海生命的「綠洲」。 在北太平洋深海中，鯨落維持了至少有43個種類12490個生物體的生存，促進了深海生命的繁榮。

▲「鯨落」餵食海底生物長達100年。（圖／pinterest）

當鯨魚覺得快要死的時候，悄悄地潛入深海區，獨自等待最後一刻。當呼吸消失時，鯨魚的巨大身體慢慢沉入黑暗的深海，大量海洋生物開始吞噬著鯨魚的身體，大約完全分解需要4到24個月的時間。

當死去的鯨魚90%皮肉被吞噬殆盡後，海洋生物退場，換成較小的甲殼類動物在屍骨上定居，吃掉殘留的軟組織，通常兩年時間才會離開。此時，「鯨落」尚未結束，海底清道夫和厭氧菌開始進入鯨骨，分解骨頭中豐富的脂質，通常停留50到100年，直到骨骼中最後一點有機物耗盡。

最後，海洋生物耗盡鯨魚所有營養，遺骸變成海底珊瑚礁，或是一些海洋生物的生存場所，漫長的「鯨落」終於畫上句號。據生物學家不完全統計，在北太平洋的深海中，至少有43個種類的13490個生物體，都是依靠著鯨落得以生存。國際上目前發現自然鯨落不到50個。