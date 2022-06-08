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【廣編】華盛頓中學升大學榜單亮眼　110人國立及世界頂尖校系

▲華盛頓中學升學成績亮眼▼。（圖／華盛頓中學提供）

▲華盛頓中學111年度大學入學成績亮眼。（圖／華盛頓中學提供）

圖、文／華盛頓中學提供

臺中市華盛頓中學111學年度大學升學榜單，再創新高！繁星創佳績後，近期陸續放榜的醫學系及個人申請榜單，目前6人次錄取醫學系及牙醫系、16人次錄取臺、清、陽交、成、政，超過80人次錄取國立及醫學大學，表現相當亮眼。其中，葉沐涵同學除了錄取國立清華大學，更獲得國際頂尖大學的認同，順利錄取全球排名12、亞州排名前三的新加坡南洋理工大學。

華盛頓中學國際部今年錄取165間國外頂尖大學，每4人就有1人錄取美國TOP 50，每3人就有1人錄取世界TOP 50。今年申請榜單全美前50名學生達19人次，世界前50名的大學高達29人次，不僅搶進澳洲前八大名校，更有4人錄取加拿大排名第一的多倫多大學，3人錄取加拿大排名第二的英屬哥倫比亞大學，世界各地頂尖大學皆有學生申請上榜。

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華盛頓高中校長劉一欣表示，大學個人申請重視學習歷程，如何協助學生找到適合的路非常重要，所以華中用心規劃多元特色課程及語文檢定輔導，並配合客製化升學輔導系統，幫助學生探索、聚焦及定向，創造今年超過110人次錄取國內國立大學及國際頂尖大學的新紀錄，成為孩子升學路上最有力的推手。

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