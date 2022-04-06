升學與就業兼顧　勞動部雙軌計畫培育青年競爭力

▲鄭力齊（左）通過驗光師國家考試，相較其他同學還在尋職，他已就業贏在職場起跑點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

升學與就業兼顧！24歲的鄭力齊，參加勞動部雙軌訓練旗艦計畫，邊念書邊在小林眼鏡接受工作崗位訓練，畢業後相較其他同學還在尋職，他已因表現優異而獲加薪留任，並順利通過驗光師技術考試，薪資待遇36K起，鄭力齊笑說「雙軌計畫不僅讓我畢業即就業，更找到職涯舞台」。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，雙軌計畫為減少青年學用落差並兼顧升學與就業，採「做中學、學中做」的訓練方式，每週2至3天在學校上課、3至4天在企業訓練，不僅勞動部補助青年就學期間一半學費，企業也會依訓練期間給予訓練津貼，除協助青年取得文憑，更累積實戰職場經驗；自2012年推動計畫迄今，雲嘉南轄區已有超過1700名青年學子參與，近三年雙軌畢業生的就業率更達97％以上，畢業即就業贏在職場起跑點。

鄭力齊說，因無力負擔大學學費，正思索是否要繼續升學，剛好畢業前學校安排了中華醫事科大的雙軌招生講座，深感驗光師的職涯前景看好，且計畫特色是能取得大學文憑外，還能獲取工作經驗，除了勞動部補助學費外，在企業訓練還有訓練津貼可領，幫忙減輕家裡負擔，經過多重考量與家人的支持下，毅然決然參加雙軌計畫。

「雖然上課及工作需同步併行，但是這樣的付出很值得」，鄭力齊回顧四年的雙軌訓練生活，由於高中就讀電腦繪圖科並非相關科系，對於視光相關領域一竅不通，但學科課程紮實且實用，企業工作崗位訓練更安排了各項職務輪調，不僅學習到門市接待、顧客管理、財會報表分析等職能，亦加強對於驗光師的專業訓練，以致畢業一年即順利通過驗光師國家技術考試，家人也為他的成就而感到開心。

劉邦棟補充指出，今年度雲嘉南轄區參加雙軌計畫的學校有中華醫事科大、南台科大、崑山科大、遠東科大及吳鳳科大等5校11科系，合作企業包括寶崴光學、富強鑫集團、光洋應用材料、宏佳騰動力、捷安特、耐斯企業及海底撈等54家，提供機電整合、機械工程、工商管理及電動車輛工程等領域超過320個名額，相關招生訊息可查詢雲嘉南分署官網( https://yct168.wda.gov.tw)最新消息，或撥06-6985945轉1307洽詢。