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該讀私立還公立？　過來人曝「暗黑理由」秒選它：下輩子毀了

▲國中教育會考15日登場，新冠肺炎疫情嚴重，考生全面戴口罩應考。（圖／記者林敬旻攝）

▲示意圖，非當事人。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱晟軒／綜合報導

家中有孩子，你會讓他就讀公立或私立學校呢？對此，有一名網友發文詢問「朋友的小孩要讀國中了，應該讀私立還是公立？」貼文曝光後，引起許多網友熱議。

有一名網友日前在批踢踢WomanTalk發文表示，朋友們的孩子即將要國中階段了，其中，有些小孩的個性較散漫，青春期也變得不太受控，令人擔憂；至於談到就學狀況，「有些人覺得公立若好好念不會太差；也有人分享，現在新課綱私立資源好像比較齊全，但私校競爭力好像又比較高。」

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於是，原PO好奇詢問網友，考慮到「不見得每個人都適合念私校，想了解各位遇到這種時候，都是怎麼決定呢？」

▲▼高中以下學校停課兩周,線上教學,遠端學習,空蕩校園,無人班級。（圖／記者周宸亘攝）

▲公立、私立學校該怎麼選？話題引網友熱議。（圖／記者周宸亘攝）

貼文曝光後，立刻引起網友熱烈討論，「本身唸私校六年，累到太超過，能在公立好好念一樣也很好」、「自我管理能力強的孩子讀公立也是嚇嚇叫」、「一切看家庭經濟能力」、「能找到興趣並持續 才是重點」、「公立國中升學率屌打私立國中，幹嘛唸私校」、「不推私校！念到身體壞掉只會一直唸書」。

其中，不少網友選擇私校，紛紛點出原因，「國中讀私立至少不太會學壞」、「自制力差的話就讀私校吧」、「國中唸私立比較好，某些社會亂源真的是從國中就開始作亂」、「公立學校沒辦法確定同學素質」、「我村子的一些人讓小孩讀私校是為了讓他們跟小學同學分開，避免成群結黨，書讀不好沒關係，出社會賺錢的工作很多，不需要高學歷，但是如果跟群屁孩整天下課後混在一起，最後被帶去吸毒，就下半輩子毀了」。

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