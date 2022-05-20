　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

取消4.8萬訂位！廖老大反嗆「報警阿」GG了　消保官解答

記者周亭瑋／綜合報導

台灣賽車教父「廖老大」日前自爆，原本訂好慶祝母親節的餐廳，花費高達4.8萬元，但當天因故臨時取消，結果遭餐廳拒絕，氣得他反嗆「報警阿！」對此，消保官做出解答，若業者認為有損失，可檢具證據提告求償。

本站昨報導《廖老大訂4.8萬大餐「1小時前急取消」被拒！氣嗆餐廳2點：報警啊》就提到，廖老大請助理在母親節前2、3天幫忙訂餐廳，是總花費4.8萬元的高級餐廳、有包廂，並收取6000元訂金。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／賽車教父-廖老大）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲廖老大開直播講述此事。（圖／翻攝自Facebook／賽車教父-廖老大）

然而，當天因為丈母娘菜都買了，也趕不及到餐廳，於是前1小時取消訂位；怎料，餐廳不讓取消，氣得他秒回，「我也有付你訂金了，不然你要怎樣？去報警啊！你覺得不合理去報警啊！」

據《中央社》報導，台中市主任消保官康馨壬指出，依據「訂席、外燴（辦桌）服務定型化契約應記載及不得記載事項」，業者最高可收取20%的訂金，當天訂桌若取消，可以沒收全額訂金。

▲▼餐廳。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

換言之，本案最高可收取9600元，但原本訂金為6000元，事後不能提高金額。康馨壬也提到，如果業者認為，沒收的訂金無法支應損失，能檢具相關證據，到法院提告，進而向消費者求償。

拉回此案經過，當天，廖老大他們訂位12點半，本來也說要出去吃，但由於家人間沒溝通好，丈母娘菜都買好了，時間上也來不及，所以最後在前1小時，讓助理打過去取消訂位。

聞言，餐廳表示，食材都已經準備好了，6000元訂金根本不夠食材錢，所以不能臨時取消。而廖老大則認為，「一桌3、4萬，食材成本可能就1、2萬元，收6000元訂金當然可能不夠，但一是你菜還沒煮、食材可以冰；二是6000元訂金是你開的，不划算跟我什麼關係？」

廖老大最後還說，就是要「給他機會教育」，如果覺得不符合成本，那餐廳訂金就要收更多，「任何行業都一樣，有的訂金收全額、有的收半額，這都是業者決定的，對方說多少他就付多少，所以我沒去可以嗎？一定可以，訂金是你規定的。」不過，就如前面所述，廖老大所言並不正確，業者並不能收取超過總金額20%的訂金。

►我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃　再送晶華牛肉麵
►殺到快對折！日本直送「北海道鍋物組」　花?蟹、根昆布高湯超鮮甜

►蚊子別來煩！東元捕蚊燈350元有找

ET快訊
快訊／520高峰到！今衝破10萬大關？　陳時中下午說明
「辦公室裡最髒的地方」排行！　醫：1位置比馬桶蓋髒400倍
快訊／徐巧芯遭抹違停「不給開單」　信義警緊急補開罰單了
媽祖一來就賣掉2台車！　白沙屯媽突衝車廠員工感動下跪
快訊／致災性豪雨狂炸恆春半島！　水淹民宅車拋錨
確診破百萬！蔡英文、蘇貞昌、陳時中遭告發涉殺人罪
取消4.8萬訂位！廖老大反嗆「報警阿」GG了　消保官解答
醫療量能沒崩潰？　護理師揭真相：只是維持病人活著
鄭明典PO這圖示警「紫色的來了」　網驚炸彈即將降落
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

爸媽小確幸！育兒津貼8月起調升為5千元「45.9萬幼兒受惠」

氣象局曝恆春驚人雨量　低壓擺盪雨炸到下周四

快訊／520高峰到！單日本土衝破10萬大關？　陳時中14:00說明

台東各級學校下周暫停實體課程　補習班安親班可自行決定

全大運中華醫大奪12金3銀6銅　總排名技專校院第一

滑IG「亂填生日慘封鎖」　她哭：文章要不見了！苦主曝4招救回

疫苗死亡保護力計算走精　75歲↑打2劑保護力負的！沈政男曝原因

媽祖一來就賣掉2台車　白沙屯媽突衝TOYOTA車廠員工感動下跪

防疫宿舍揪感心！台北城市科大送逾千顆粽子給住宿與居隔生

取消4.8萬訂位！廖老大反嗆「報警阿」GG了　消保官解答

他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

王婉霏Vivi健身前「肥胖大媽照」曝光！　生完3胎被劉畊宏鍛鍊：ViVi變vivi

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

Makiyo挺孕肚嫁人！選「520公證」　交往3月發現懷孕4月…老公秒求婚

雨天騎車死不穿雨衣！　他自豪：真正的淡水人

金賽綸酒駕撞爆變電箱「驚悚畫面曝」　「時隔27hrs」首道歉：深刻反省中

爸媽小確幸！育兒津貼8月起調升為5千元「45.9萬幼兒受惠」

氣象局曝恆春驚人雨量　低壓擺盪雨炸到下周四

快訊／520高峰到！單日本土衝破10萬大關？　陳時中14:00說明

台東各級學校下周暫停實體課程　補習班安親班可自行決定

全大運中華醫大奪12金3銀6銅　總排名技專校院第一

滑IG「亂填生日慘封鎖」　她哭：文章要不見了！苦主曝4招救回

疫苗死亡保護力計算走精　75歲↑打2劑保護力負的！沈政男曝原因

媽祖一來就賣掉2台車　白沙屯媽突衝TOYOTA車廠員工感動下跪

防疫宿舍揪感心！台北城市科大送逾千顆粽子給住宿與居隔生

取消4.8萬訂位！廖老大反嗆「報警阿」GG了　消保官解答

「河床甜點」在台南回歸！即起試營運　店址、內用規範曝光

蔡英文執政6年「國民黨提4高」　怒批民進黨：人民痛苦指數已衝頂

爸媽小確幸！育兒津貼8月起調升為5千元「45.9萬幼兒受惠」

氣象局曝恆春驚人雨量　低壓擺盪雨炸到下周四

「救命神器」急缺嬰幼兒管線！賈永婕再出手：先進台灣吧…一聽需求心碎了

「國道休息站」被抄了！狂傳辣照供選妃　老司機哀嚎送情書惜惜

誤觸「山豬吊」黑熊、石虎難逃斷掌　朝野立委倡修《動保法》禁獵具

林姿妙存款增28萬　還債88萬…仍欠1934萬

普丁慘了！俄情報官傳已知俄軍戰敗　專家曝「2情況」將引爆政變

Disney+將推低價版搶市　但每小時播放「4分鐘」廣告

老公剛往生又遇疫情！氣質女「超胸求生」　激戰聲傳遍走廊

生活熱門新聞

確診關7天快篩陽能上班？勞動部解答

不斷更新／20縣市高中以下採遠距教學

廖老大取消訂位「反嗆報警阿」GG　消保官解答

打疫苗再感染獲超級免疫　專家曝1條件

台積電被刷負評　剩2.9星62%倒讚

1縣市豪雨特報！　今起「滯留梅雨」到週四

台南民眾投訴「太陽一直移動」！天文館回應被酸：推卸責任

夫欲賣祖產救癌母！她嗆：再活也沒幾年

侯友宜「2大政策」領先中央一條街

白沙屯媽祖神轎「粉紅超跑」出發！現場擠爆萬人

電動車要收汽燃費了　時間點曝光

這6個星座「和你冷戰＝離分手不遠了」！

陳時中稱醫療未崩潰　醫2張圖揭48%空床率真相

台南滷味400　她罵遇到詐騙集團

更多熱門

相關新聞

廖老大取消4.8萬大餐被拒！嗆餐廳2點：報警

廖老大取消4.8萬大餐被拒！嗆餐廳2點：報警

台灣賽車教父「廖老大」時常在臉書開直播與網友互動，日前他突然提到，原本他已經在母親節訂好餐廳，但當日因故臨時取消，怎料餐廳卻出言拒絕，讓他無法接受；事後，他便決定機會教育，點出餐廳應該讓他取消的2原因。而廖老大的這番言論曝光後，也引發網友熱議。

富邦大股東北市府出手　收30件防疫保單申訴

富邦大股東北市府出手　收30件防疫保單申訴

北市知名海產餐廳燒毀　老闆夫妻痛心旁觀

北市知名海產餐廳燒毀　老闆夫妻痛心旁觀

丟丟妹被嫌「長得某水」　反嗆廖老大：你才紅1年！

丟丟妹被嫌「長得某水」　反嗆廖老大：你才紅1年！

後悔「加盟廖老大飲料店」！網見頂讓金傻眼

後悔「加盟廖老大飲料店」！網見頂讓金傻眼

關鍵字：

廖老大訂位餐廳消保官報警大餐

讀者迴響

熱門新聞

劉真6歲女兒「知道媽媽已不在了」

連千毅又盜圖被抓！　正妹當事人曝光嗆聲：匯1200萬道歉

男大生整形整到死　躺手術台遭放血30分鐘

確診關7天快篩陽能上班？勞動部解答

曾撂話退YouTube圈！　勾惡「IG無預警消失」回應了

研究發現：確診輕症者43％出現長久性後遺症

醫警告：喉嚨痛「3類食物別吃」！用它漱口止痛效果好

「鋼管辣女警」被爆違紀拍片　本人回應了

李立群上海關2個月「開喝拌麵醬」：解封後就回台

不斷更新／20縣市高中以下採遠距教學

沙鹿破爛車庫屋成交7461萬被笑翻　土開曝：根本撿到寶

廖老大取消訂位「反嗆報警阿」GG　消保官解答

洪偉明親姊染疫離世！

打疫苗再感染獲超級免疫　專家曝1條件

寶寶深夜哭鬧「突然安靜了」！Nico警覺查看瞬間嚇瘋

更多

最夯影音

更多
他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」

他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」
新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面