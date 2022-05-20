取消4.8萬訂位！廖老大反嗆「報警阿」GG了　消保官解答

記者周亭瑋／綜合報導

台灣賽車教父「廖老大」日前自爆，原本訂好慶祝母親節的餐廳，花費高達4.8萬元，但當天因故臨時取消，結果遭餐廳拒絕，氣得他反嗆「報警阿！」對此，消保官做出解答，若業者認為有損失，可檢具證據提告求償。

本站昨報導《廖老大訂4.8萬大餐「1小時前急取消」被拒！氣嗆餐廳2點：報警啊》就提到，廖老大請助理在母親節前2、3天幫忙訂餐廳，是總花費4.8萬元的高級餐廳、有包廂，並收取6000元訂金。

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▲廖老大開直播講述此事。（圖／翻攝自Facebook／賽車教父-廖老大）

然而，當天因為丈母娘菜都買了，也趕不及到餐廳，於是前1小時取消訂位；怎料，餐廳不讓取消，氣得他秒回，「我也有付你訂金了，不然你要怎樣？去報警啊！你覺得不合理去報警啊！」

據《中央社》報導，台中市主任消保官康馨壬指出，依據「訂席、外燴（辦桌）服務定型化契約應記載及不得記載事項」，業者最高可收取20%的訂金，當天訂桌若取消，可以沒收全額訂金。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

換言之，本案最高可收取9600元，但原本訂金為6000元，事後不能提高金額。康馨壬也提到，如果業者認為，沒收的訂金無法支應損失，能檢具相關證據，到法院提告，進而向消費者求償。

拉回此案經過，當天，廖老大他們訂位12點半，本來也說要出去吃，但由於家人間沒溝通好，丈母娘菜都買好了，時間上也來不及，所以最後在前1小時，讓助理打過去取消訂位。

聞言，餐廳表示，食材都已經準備好了，6000元訂金根本不夠食材錢，所以不能臨時取消。而廖老大則認為，「一桌3、4萬，食材成本可能就1、2萬元，收6000元訂金當然可能不夠，但一是你菜還沒煮、食材可以冰；二是6000元訂金是你開的，不划算跟我什麼關係？」

廖老大最後還說，就是要「給他機會教育」，如果覺得不符合成本，那餐廳訂金就要收更多，「任何行業都一樣，有的訂金收全額、有的收半額，這都是業者決定的，對方說多少他就付多少，所以我沒去可以嗎？一定可以，訂金是你規定的。」不過，就如前面所述，廖老大所言並不正確，業者並不能收取超過總金額20%的訂金。

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