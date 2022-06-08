6旬長輩「常做惡夢」要小心！　研究曝：恐患帕金森氏症

▲ 邁入60歲之際若做惡夢頻率提升，可能是帕金森氏症前兆。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國伯明罕大學研究指出，60多歲族群做惡夢可能是帕金森氏症警訊。研究人員對逾3800名老年男性進行長達12年的分析後發現，每周至少做一次惡夢的男性罹患這種疾病的可能性高出3倍，因此敦促邁入老年後做夢情形有變化的民眾尋求醫療建議，研究發表於《e臨床醫學》（eClinicalMedicine）期刊。

伯明罕大學人類大腦健康中心博士歐泰庫（Abidemi Otaiku）研究團隊自2003年12月至2016年5月間追蹤3818名一開始未罹患帕金森氏症的67歲以上男性，受試者4次就診皆被要求填寫睡眠調查問卷，回答自己因惡夢失眠的頻率，可選擇每周0至3次，但研究人員未規定惡夢的定義。

他們還監測這12年間帕金森氏症診斷率，以確定這種疾病是否與睡眠品質有關，並排除與惡夢及帕金森氏症相關因素，包括失眠、抑鬱、酒精、吸菸、糖尿病及高血壓。結果顯示，其中91名男性在研究過程中診斷出帕金森氏症。

分析發現，每周至少因惡夢導致睡眠困難一次的男性被診斷出患病的可能性為普通人的2.01倍。且在研究前5年期間，這項機率提升至3.38倍。研究團隊認為，強烈、生動且可怕的夢境可能是帕金森氏症最早的跡象之一，因為這種疾病會對大腦在睡眠時調節情緒的部份造成損害，導致惡夢發生。

帕金森氏症會導致肌肉顫抖及僵硬，及早發現是監測病程及治療的關鍵，隨著時間推移，將有更多腦細胞死亡，病情逐漸惡化，導致日常生活困難，但患者通常在出現明顯的顫抖症狀以前無法得到診斷。研究人員指出，找到這項更早發現疾病的方法將非常有幫助。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》