帕金森病治療期「3個7」！緩釋型新藥有效緩解併發症　4原則要做到

▲帕金森病患因動作障礙症狀，進而導致社交困擾。（圖／翻攝自pixabay）

記者張乃文／綜合報導

隨著台灣步入高齡化社會，各種長照相關議題也受到更多人關心，且許多病徵在邁入老年後會逐漸顯現。如：帕金森病患，病人經常因行動緩慢或流口水等動作障礙症狀的發生，引起旁人過度關懷，導致病人與人群接觸的意願降低，甚至造成社交困擾。去年台灣健保給付一款速效加緩釋成效的左多巴藥物，有效幫助病友恢復正常生活。

台語天后詹雅雯自曝罹患帕金森氏症，一度暫停活動休養。醫師們強調，雖然疾病多數發生在長者身上，但帕金森氏症非老人專利。而帕金森氏症最大的影響在於生活品質，許多病患經常因行動緩慢、肢體僵硬、顫抖、面無表情、講話不清楚、流口水等動作障礙症狀的發生，引起旁人或親友過度關懷，容易使患者當下感到尷尬，降低病人與人群接觸的意願，甚至造成社交困擾。

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晚期病患更併發動作波動的開關(ON-OFF)現象以及異動症，病患更是無法參與社交，幾乎足不出戶。據了解，去年台灣健保給付一款速效加緩釋成效的左多巴藥物，具有快速、穩定、持續緩釋等特性，有效改善長期使用左多巴藥物出現藥物併發症的狀態，有助病友回歸正常生活。

台灣帕金森之父陸清松教授表示，事實上帕金森病是一種可控制、可治療的疾病，療程可分為三個七年期 (三個Lucky 7年)，第一個7年是蜜月期，用藥後，工作及日常生活可一如往常；第二個7年是工作期，目標是維持基本的工作能力及自立的生活；第三個7年則是退休期，期望仍可維持少部分工作及基本的日常起居生活。

▲專家指出，左多巴在治療帕金森病時，用藥5至10年後會開始出現併發症，但緩釋型新藥使用後則有效改善。（示意圖／ETtoday資料照）

陸清松教授指出，過去的左多巴是治療帕金森病的黃金準則(Golden Standard)，但用藥5到10年後，會開始出現併發症，如開-關現象的動作波動起伏及異動症，因此維持血液中的左多巴濃度的穩定是達到藥效時間延長的關鍵，才可減少出現併發症的狀況。

不過，在使用緩釋型新藥後，陸清松教授臨床觀察，16位出現異動症或藥效波動起伏現象的患者，大約有9成無藥效期(off state)縮短，併發症的發生上也有明顯改善。舉例來說，一位52歲蔡先生病程約10年左右，原先服用左多巴搭配多巴胺促效劑維持藥效及基本上班工作，卻因藥物副作用出現成癮性購物行為，兩年內買了十二個喇叭，有藥效的時間也日漸變短，一天需服藥六次，後來先降低多巴胺促效劑，並將傳統的左多巴藥物全數更換為緩釋型新藥後，生活也回歸正常。

另一位72歲的外科醫師在61歲發病時，服藥期間依然能夠照常看診、開刀，但服藥5年後亦出現併發症，將日服1700毫克的左多巴，其中400毫克更換為緩釋型新藥後，幾乎沒有異動症發生，且可以正常工作。

除根據自身病況與醫師商量調整藥物治療外，陸清松教授提醒，病友病程管理仍須注重4件事：第一、按時吃藥，維持血中及腦內多巴胺的運作功能；第二、吃藥喝水再吃飯，幫助藥物在十二指腸能被順利吸收；第三、有藥效才運動，避免受傷，建議可進行太極拳、踩腳踏車或探戈舞蹈這3項經研究證實對帕金森病有效的運動；第四、充足的睡眠及保持心情愉快，如此一來，病情也會有所改善，患者自然有意願重新參與社交、回歸正常生活。