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德前總理梅克爾：已盡力阻止俄烏開戰　「我沒什麼要道歉的」

▲▼德國前總理梅克爾（Angela Merkel）在柏林受訪。（圖／路透）

▲德國前總理梅克爾（Angela Merkel）卸任後在柏林首次接受重要訪談，提到自己不後悔過去對俄羅斯的緩和政策。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄烏衝突最終演變成戰爭。德國前總理梅克爾（Angela Merkel）執政期間對俄羅斯採取緩和政策，推動建設北溪2號天然氣管線。梅克爾7日受訪表示，她在任時已盡力阻止烏克蘭局勢發展至此，她不後悔，也認為「沒有什麼要道歉的」。多年前之所以反對烏克蘭加入北約，是因為當時烏克蘭國內民主力量並不穩定。

▲▼德國前總理梅克爾、俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

▲法新社指出，梅克爾堅稱，歐洲無法避免與俄羅斯總統普丁打交道。（圖／達志影像／美聯社）

路透社報導，德媒ARD旗下電視台近日播出《明鏡周刊》記者兼作家奧桑（Alexander Osang）專訪梅克爾的片段。她談到，《明斯克協議》平息了頓巴斯戰爭，為烏克蘭爭取了時間，將國家發展至今日實力，「非常遺憾（協議）起不了作用，但我不會責怪自己不夠努力」。

梅克爾也提到2014年俄羅斯併吞克里米亞後，她曾領導西方對俄羅斯實施經濟制裁，「我看不出有我必須說『這是錯的』的事，所以我沒有什麼要道歉的。」法新社稱，梅克爾在過去4個任期中經常與俄羅斯總統普丁會面，並支持對莫斯科採取貿易導向的實務態度，這導致德國嚴重依賴俄羅斯能源進口。

梅克爾表示，她過往和普丁打交道時並不是毫無防備，「我不相信可以透過貿易改變普丁」，但如果不可能在政治方面合作，那至少與莫斯科建立一些經濟聯繫是明智的。

▲▼德國前總理梅克爾（Angela Merkel）在柏林受訪。（圖／路透）

▲梅克爾在訪談中說出，她過去反對烏克蘭加入北約的原因。（圖／路透）

梅克爾在離任半年後首次重要採訪中被問到，是否後悔她在2008年反對美國主導讓烏克蘭與喬治亞加入歐盟的計畫。她表示，烏克蘭已今非昔比，當時的烏克蘭還處於內部相當分裂的狀態，連改革派力量之間也非常不和。她反對讓烏克蘭加入北約是因為，當時烏克蘭被寡頭統治、民主尚未成熟，必須阻止與俄羅斯的衝突升級，「這個國家並不穩定，到處都是腐敗。」

▲▼德國前總理梅克爾、俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

▲《衛報》指出，梅克爾譴責普丁入侵烏克蘭，但似乎也暗示西方需承擔部分責任。（圖／達志影像／美聯社）

儘管梅克爾明確譴責俄羅斯發起這場「殘酷、非法、沒有任何正當理由」的侵略戰爭，並直指普丁此舉鑄下大錯，但她表示，西方未能設法建立一個安全架構來阻止戰爭，也是一個應該被討論的問題。她認為，和歐洲相鄰的俄羅斯，就像中國一樣，大到無法忽視，「儘管存在分歧，但我們必須找到一種共存的方式。」

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