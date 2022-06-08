攻烏後首次！俄羅斯與敘利亞舉行聯合演習

Military pilots of Russia and Syria conducted a joint exercise to repel imaginary enemy air strikes. pic.twitter.com/gut3dBR0U9 — Spriteer (@spriteer_774400) June 7, 2022

記者葉睿涵／編譯

敘利亞空軍在當地7日與俄羅斯軍隊舉行了聯合演習，模擬戰機在首都大馬士革（Damascus）的空軍基地起飛，並在俄羅斯戰機的掩護下，模擬擊退敵軍軍機。這是俄羅斯自2月入侵烏克蘭以來首次與敘利亞舉行軍事演習。

據美聯社報導，敘利亞國防部7日公佈一段據稱是戰機演習的影片指出，俄羅斯與敘利亞空軍舉行了聯合軍演。演習中，敘利亞戰機在俄羅斯的掩護下，成功鎖定敵方戰機並將其完全摧毀，還首次完成了在夜間擊中空中目標的訓練。

▲俄羅斯與敘利亞舉行聯合演習。（圖／翻攝自推特）

此外，敘利亞也和俄羅斯戰機一同飛到敘利亞南部、東部、北部領空，以及戈蘭高地（Golan Heights）附近領空巡邏。俄羅斯的蘇-35、蘇-34、蘇-24M戰機及敘利亞的米格-23M和米格29戰機都參與了本次演習。

報導稱，這是俄羅斯自2月24日發動攻烏行動以來，首次與敘利亞聯合軍演。俄軍上一次與敘利亞軍方進行大規模軍習，是在2月中旬舉行的地中海海軍演習。