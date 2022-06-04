保姆稱趴睡可以睡更久！女嬰被照顧5天就「全身發軟慘死」

▲馬來西亞2個月大的女嬰被送到保姆家5天，就疑因保姆讓寶寶趴睡又疏於看顧而窒息死亡。（圖／翻攝自Facebook／Chermain Tho）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞一名新手媽媽痛訴，她2個月大的女兒送到保姆家才5天，就疑因保姆讓寶寶趴睡又疏於看顧，導致女嬰窒息，身體發軟、臉色蒼白，送院搶救半小時後宣告不治。這名悲痛的母親也怒斥保姆事發後並未給出任何交代，因此她已就此事報警，希望警方介入調查，還他們一個公道。

綜合當地媒體報導，痛失愛女的塗雪敏（音譯，Chermain Tho）在Facebook指出，由於保姆認為讓寶寶趴睡會讓他們睡得更久、更安穩，因此女兒自5天前被送到保姆家後，保姆就一直讓她趴睡，「我曾多次提醒保姆必須時刻注意女兒的狀況，而且寶寶在趴睡時務必在她身邊」，卻沒想到悲劇還是發生了。

塗雪敏表示，她3日將女兒送到保姆家不久便接獲女兒的噩耗，「保姆從床上將趴睡的女兒抱起後，女兒咳了一下，然後整個身體就軟了」。她譴責保姆當時沒有第一時間將女兒送院並通知她與丈夫，反而是將女兒載到診所後，才致電通知她女兒臉色蒼白、指甲發藍，問她是否能送院救治。

這名母親痛心指出，女兒在送院搶救半小時後，就被宣告不治身亡，而自稱曾在托兒所工作的保姆向夫妻倆道歉後，就不再與他們聯絡或給出任何交代，讓塗雪敏憤怒不已。她猜測，保姆應是疏於照顧、沒有注意到寶寶的情況，或是沒有一直待在女兒身邊，所以才導致寶寶窒息，因此她已就此事報警，希望警方介入調查，還他們一個公道。