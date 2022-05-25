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萬華區棋牌社剛轉手就遭轟　2槍手從隔壁「發展協會」走出

▲▼亞洲舞廳樓上棋牌社，在日前遭人開槍，警方逮2人釐清案情。（圖／畫面翻攝Google Map）

▲萬華棋牌社剛轉人他人接手，隔壁的萬華觀光發展協會竟竄出2人朝鐵門轟1槍。（圖／畫面翻攝Google Map）

記者邱中岳／台北報導

北市萬華區一間棋牌社日前遭槍擊，但業者沒有報警，警方介入偵辦後逮捕2名涉案槍手。據悉，被開槍的棋牌社剛轉手由他人經營，裡面有麻將桌，還有德州撲克、百家樂使用的萬用桌板，2名槍手當時從隔壁萬華發展協會出來，開完槍後離開。

警方調查，19日凌晨1時許，20歲的蘇姓槍手與21歲王姓男子前往萬華區亞洲舞廳樓上的棋牌社開槍，蘇男當下朝鐵門開1槍，子彈貫穿鐵門後卡在隔板的門縫。

警方指出，被開槍的現場為棋牌社，曾多次被警方查獲，最後因生意不佳關門歇業，近期另由他人接手經營，最近才開始重啟爐灶。對於遭槍擊原因，店家不願透露是否與人結怨，警方在棋牌社內發現有麻將桌、德州撲克、百家樂所使用的桌板，不排除是因為賭博糾紛與人結怨，進而衍生出槍擊案件，目前也正追查幕後指使者。

當時棋牌社裡面的成員並不知道遭人開槍，等到打開鐵門有人要進出時，才發現有彈孔，但並沒有通知警方到場處理，事後警方獲悉，擔心雙方報私仇，所以主動介入追查。

警方追查，2名槍手從隔壁「萬華觀光發展協會」出來，朝隔壁的棋牌社開槍，事後將槍枝藏在該商業大樓頂樓，不排除係因棋牌社初來乍到、得罪隔壁的「發展協會」而遭開槍，警將朝此方向追查開槍原因。

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