持「手槍界夢幻逸品」轟棋牌社鐵門示威　萬華槍手理由曝光

記者邱中岳／台北報導

北市萬華區六福商業大樓，19日凌晨1時許傳出槍響，2名槍手朝棋牌社鐵門狂轟1槍，事後跑到頂樓藏好槍枝後逃離，最後警方逮捕槍手等4人到案，槍手竟然辯稱，因為棋牌社裝太多監視器，影響發展協會隱私，所以才會私自「開槍教訓」棋牌社，也解釋並沒有人教唆，警方事後起獲槍枝，發現竟是素有手槍界的「夢幻逸品」之稱的土耳其製zoraki 914衝鋒手槍。

警方調查，20歲的蘇姓槍手與21歲的王姓男子，19日凌晨1時許從萬華區六福大樓7樓觀光發展協會步出走廊，朝隔壁的棋牌社鐵門轟1槍，2人還搭電梯到頂樓藏槍，再與另外2人一起開車離去。

▲蘇嫌聽聞協會有抱怨，隔壁棋牌社裝太多監視器影響隱私，竟持衝鋒手槍朝鐵門轟1槍示威。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方發現，被開槍的棋牌社原本由他人經營，但因為屢被警方上門稽查，生意愈來愈差，近期轉手他人，改由另外一方接手經營，警方也發現裡面有麻將桌、百家樂、德州撲克用的萬用桌板，供不特定人士使用。

據悉，當時蘇、王2人朝鐵門開槍，子彈貫穿鐵門，卡在隔板的門縫間，裡面的人並不知情，離開時才發現遭人開槍，但並沒有在第一時間通知警方到場。

▲蘇嫌從觀光發展協會步出走廊，直接朝隔壁棋牌社開槍後逃逸。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後接獲線報，擔心2派人馬私底下互相尋仇，因此介入調查，並在25日凌晨3時許逮捕涉嫌開槍的蘇嫌等4人，其中2人並不知情，警方也在蘇姓槍手所在大樓頂樓找到作案槍枝。

據了解，蘇男所持有的犯案槍枝是土耳其製zoraki 914改造衝鋒手槍，槍身是土耳其原廠製作，俗稱「手槍界夢幻逸品」，相當輕巧，可以選擇半自動、全自動模式。

這把改造的衝鋒手槍，一次可填裝30顆子彈，還可以加裝滅音器，6年前剛在黑市流竄，很多人誤以為是制式槍枝，價格飆漲至20萬，後來被發現是改造槍枝，目前價格約落在10萬元左右。

蘇姓槍手表示，因為在觀光發展協會聊天，意外聽到協會成員不滿隔壁的棋牌社裝了太多監視器，影響協會隱私，所以才會主動跑去朝對方開槍示威，但警方對此說法持保留態度，將持續追查。