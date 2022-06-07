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日本媽媽不堪照護壓力　毛巾親手勒斃8歲特教兒！

▲▼學生,學童,男童,放學。（示意圖／pixabay）

▲無辜的8歲男童遭到母親殺害。（示意圖／pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本岡山縣一名女性7日凌晨將就讀特教班的8歲兒子帶到自己車上，隨後拿出預藏的毛巾將對方勒斃。該名女子隨後便向家人坦承犯案，男童父親聽聞連忙撥打119，然而男童被送往醫院後仍不治身亡。男童母親也遭到警方逮捕，但她卻聲稱，一開始是想要跟兒子一起離開這個世界的，不過疑似是在最後一刻後悔。

根據《朝日新聞》報導，這名35歲的媽媽藤井典子和丈夫共同育有一名8歲的兒子，然而兒子卻因為天生缺陷就讀於特教班。藤井典子疑似是不堪照護壓力，因此趁著這幾天全家一起回到娘家，在7日凌晨4時左右，將8歲的兒子帶到停在老家停車場的車上謀殺。

嫌犯先是拿出預藏的毛巾，隨後捆住兒子藤井蒼天的脖子，並將其勒斃，時間約花了40分鐘。事後，藤井典子向家人坦承一切，而男童父親連忙撥打119通報，但當救難人員趕往現場時，男童已經心肺功能停止，送院搶救後仍不治身亡。

警方趕往現場後隨即以殺人未遂嫌疑將藤井典子逮捕，由於男童送院後死亡，因此也將此案重新定調為殺人罪。嫌犯被逮後坦承犯行，但她卻聲稱，自己原本是想要殺了兒子後再自殺，但疑似是反悔，才會在犯後主動向家人坦承。

據悉，8歲的藤井蒼天就讀於特殊教育學校，事發當天和父母一同回到外公外婆家探親，沒想到卻遭遇死劫。

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