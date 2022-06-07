4大聊天禁忌千萬別碰　12星座馬上被嚇跑

▲聊天中的4個禁忌，千萬別輕易觸碰。（圖／pexels）

生活中心／綜合報導

為什麼總是無法脫單成功，其實你得知道，有些話題是不能夠去觸碰的，據《星座好朋友網站》分析，和12星座聊天，千萬不要觸碰這4個雷區，否則想要脫單，可能又更加困難了。

逼問各種侵略性問題

代表星座：金牛座、處女座、魔羯座

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雖然我們都會想要更了解對方，但你千萬不要對這些星座咄咄逼人，他們天生防備心比較重，

也很在乎自己的個人隱私，很多話他們刻意略過就是不想談，如果你總是問一些太過侵略性的話題，他們會覺得跟你相處備感壓力，緊迫盯人的方式會讓她們感到不舒服。

發意義不明的自拍照

代表星座：牡羊座、獅子座、射手座

你有發過意義不明的自拍照給對方嗎？對這些星座來說收到奇怪的自拍照，並不會因此對你的感覺更加分，只會讓他們覺得摸不著頭緒，更不懂你到底想表達什麼，尤其在你單戀的情況下，不知不覺會對他們造成困擾，甚至被認為是變態粉絲的騷擾訊息。

擅自幫對方亂取綽號

代表星座：雙子座、天秤座、水瓶座

這些星座雖然很熱衷幫喜歡的人取綽號，但這不代表他們就喜歡被別人取綽號，對他們來說「取綽號」是一種親密的行為，如果八字都還沒一撇根本沒交往，就叫他們「北鼻、小公主」的暱稱，這只會讓他們覺得你很可怕，甚至覺得你是不是有病才這樣。

常常都已讀不回訊息

代表星座：巨蟹座、天蠍座、雙魚座

這些星座天生比較細膩，雖然欲擒故縱是感情裡很有用的招數，但對這些星座來說根本行不通，你總是已讀不回或是隔了很久才回訊息，只會讓他們覺得你對自己根本沒意思，久而久之他們會漸漸收回感情，到時候你的欲擒故縱就得不償失。