「死會還裝單身」星座名單！他想換女友了　超渣手法曝

▲雙魚男明明死會宣稱單身，可能是想腳踏兩條船。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／亞提米斯

只能說這是很多男生的壞習慣，也使得很多女生覺得很不愉快，為什麼明明就已經是處在死會狀態，跟朋友出門只要女友不在身邊，馬上就變身成「我是單身」，這樣的意圖究竟是為了什麼實在也是很不明，是出自花心、想搞曖昧還是不甘寂寞？不過也不是每個星座的男生都會這樣，跟著亞提米斯一起來看看十二星座的男生哪些比較容易明明就死會、出門在外還愛演單身吧！

請參考：太陽&金星星座

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★牡羊男：

牡羊男其實不太常這樣做，他們的個性還挺直接的，說謊話也常前言不對後語，更覺得死會就死會、也不是什麼不可告人的事，也不會怕這樣會讓自己的人氣降低，牡羊男對自己很有自信，就算自己死會還是會風靡萬千少女的！

★金牛男：

金牛男向來是走比較實事求是的路線，他們往往也不是個很會說謊的人，通常就是有什麼就說什麼的實務派，他們頂多是不會特別去提自己是不是已經有女朋友的事情，不說不代表沒有，他們只是話少、別人會誤會那是別人的問題吧？

★雙子男：

雙子男本來就喜歡開玩笑、也喜歡在言語方面作文章，逗女生笑更是很多雙子男愛做的事，他們很古靈精怪相當聰明，而且話裡頭通常都會夾有但書，也就是話裡藏話，就算聽起來好像是單身，可是通常雙子男的話意可能是「只有現在是單身」。

★巨蟹男：

巨蟹男通常不太會演單身，他們有時候是恨不得昭告天下自己正在談戀愛，因為巨蟹男天生有一種保護慾，他們談戀愛後就會想要保護自己心愛的人，告訴別人「這個人是我的」，因此不太會常見到巨蟹男明明死會還演單身的情形呢！

▲獅子男擔心個人魅力因死會而打折，所以都會自然演單身。（示意圖／記者黃克翔攝）

★獅子男：

獅子男還蠻常做這種事的，一部份比較走大男人主義路線的獅子男是不願意自己有了女友後就要綁手綁腳，也不希望自己的人氣和魅力因此打折，也希望女友可以當個安靜的背後的女人就好，通常跟兄弟朋友去應酬就會很自然演單身。

★處女男：

處女男是會演單身的類型，只是他們會挑對象，在正妹的面前處女男有時候會因為色迷心竅就演一下單身、拉近一下跟正妹的距離，如果對象不是處女男覺得可愛或喜歡的對象，處女男就會直接表明自己死會，請對方好好保持距離。

★天秤男：

天秤男通常不太喜歡說謊話，他們天生會覺得說謊是很麻煩的事情，所以往往不會去演自己是單身的情況，一部份當然也是因為天秤男很重視自己與另一半之間的關係，也不希望因為說謊造成不必要的第三者誤會介入而造成問題。

★天蠍男：

天蠍男只是習慣性耍神秘，他們不太喜歡把話說白，有時候也覺得這是他們私人的事，不見得一定要坦白告訴別人自己是單身還是已經死會，有不少天蠍男很重視自己的魅力和人氣，就算死會還是會演單身，測試一下自己死會後是不是魅力不減。

▲決定和朋友出去玩，射手男就會表現得跟單身一樣。（示意圖，非本新聞當事人／記者李佳蓉攝）

★射手男：

射手男出門在外有時候不會太去表明自己是不是死會的這回事，反正不管是不是死會，射手男通常都是舞照跳、酒照喝，如果有顧忌的話射手男是不會出門去玩的，但如果決定要跟朋友出去混的話，那通常他們的表現就會跟單身一樣玩很開。

★摩羯男：

摩羯男有種內在的曖昧，他們話不多、也不太喜歡被別人摸清底子，有時候摩羯座並不會特別去表明自己是單身還是死會，有時候在工作上的需要，摩羯男是會善用這二種身份，像是要擋酒或是不想跑攤就會說自己死會，需要跟女客戶應酬就會裝單身。

★水瓶男：

水瓶男還蠻喜歡裝單身的，倒不見得是有什麼特別的原因，他們只是覺得不講也無所謂，天生不喜歡被「標記」的水瓶男，往往不喜歡自己被歸類，所以也不會特別去說自己已經有女朋友，還是很自然的表現、跟女生間距離也很近，好似還是單身。

★雙魚男：

雙魚男只有在想換女友或想曖昧的時候才會裝單身，不過通常雙魚男常用的戰術都會是演個被女友凌虐的可憐好男人，想要跟這個女友分手卻又好像還很愛所以願意吃苦的橋段，來搏取女生的同情，演單身的話有時候是想要腳踏兩條船。

本文經授權轉自：亞提米斯