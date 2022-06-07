每年食物中毒高達6千人　洪申翰：天氣多雨潮濕注意食品安全

▲民進黨立委洪申翰。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

世界衛生組織（WHO）將每年的6月7日訂為食品安全日，民進黨立委洪申翰表示，近期天氣多雨潮濕，食品中毒問題不可輕忽，根據食藥署統計，自2016年至2020年每年各類及各場所食品中毒影響總患者數高達4千至6千人。

依據衛福部食品藥物管理署最新年報顯示，細菌性食品中毒發生期間以6月到9月為高峰，中毒可能原因為發生的季節較為潮濕炎熱，導致細菌容易孳長。洪申翰提醒，如果餐盒、便當在室溫下放置過久或業者備餐環境不佳，以致製作流程中生熟食交叉污染情形發生，就會提高食品中毒的風險。

洪申翰表示，根據辦公室爬梳食藥署歷年年報發現，比起糕餅類、蔬果類、水產加工品類等食品，「盒餐類食品」為近5年來中毒原因食品案件數最多、影響患者數也最廣，2016至2019年每年影響患者數動輒1千至3千起跳，但有趣的是，2020年校園食品中毒及盒餐類引發的影響患者數急遽下降，推測COVID-19疫情大流行導致國人開始較為注重手部、飲食及環境衛生，餐飲業者也養成定期清潔消毒的習慣，這些都是可能導致患者數減少的原因之一。

▲校園內食物中毒人數統計。（圖／洪申翰國會辦公室提供）

另外，洪申翰也說明，其實早在2009年，聯合國轄下的糧食暨農業組織（FAO）就已提出報告說明「氣候變遷」將惡化全球食物安全，例如海洋中動植物的生長棲息環境受損率提升、各種食因性細菌的滋生與傳染風險增加。

洪申翰強調，推動溫管法大修為《氣候變遷因應法》已刻不容緩，上個月院版草案已出委員會，預計下個會期展開黨團協商，期待下半年可以三讀通過。他說，休會期間也不會停下腳步，已經積極找個行政部門，包含主管食品安全的衛生福利部討論氣候變遷下各部會的因應做法。希望能讓行政效率同步跟上法律修訂。