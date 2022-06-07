這段感情只有我在付出！她1天要6次榨乾3年男友：次數減少想分手

▲女網友抱怨，與男友發生關係的次數不如剛開始交往了。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

沒性就等於沒愛了嗎？一名女網友表示，男友跟她交往3年，兩人發生關係的次數從最高每天6次，降到現在兩週一次，忍不住在想這段感情是不是淡了，或許該走向分手一途。對次，網友看完紛紛為男友默哀，認為原PO的索要方式應該會讓男友被榨乾致死。

該名女網友在臉書粉專「靠北男友2.0」發文表示，她跟男友交往第一天，就強迫對方跟她發生關係，之後便以每天起床、睡前各一次、假日照三餐各一次的頻率發生關係。

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▲本來可以1天6次的男友，變成2週1次，讓原PO忍不住想分手。示意圖，與本文當事人無關。（圖／pakutaso）



原PO自豪地說，假日因為不用上班，有時基本都可以到一天6次，但交往至今幾乎都是她主動想要，男友從來沒有開口；兩人交往3年，男友越來越常拒絕她，除非她主動出手，不然幾乎不會發生關係，「上次愛愛已經是兩週前了，請問我該分手嗎？」

網友看完紛紛留言，「撐了3年，挺猛的呀」、「假日一天要6次妳是不是想讓妳男友死？？？」「性成癮嗎？應該相處還可以一起做很多事情而不是只有愛愛吧」、「妳是傳說中的人體榨汁機？」「男友命很硬」、「通常是勸離不勸合，這年頭能拆散一對湊成兩對算做好事」、「沒有耕壞的田，只有被操死的牛」、「給我一個假日可以來6次的男友吧」。

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