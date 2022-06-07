他曝50嵐「冰淇淋紅茶」1喝法　一排讚爆內行：懂喝喔

▲50嵐。（圖／記者蔡玟君攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

手搖飲店越開越多，常讓人不知道要喝哪家，但一定會有人無腦選50嵐，不管是「1號」（四季春+珍波椰），還是經典的冰淇淋紅茶，很多品項都有死忠粉。就有網友在Dcard分享冰淇淋紅茶一種喝法，吸引一票人大讚內行，「懂喝喔！我也會這樣喝，這樣很像在喝鮮奶茶呢！而且茶比較不苦澀。」

一位男網友在Dcard發文「有人冰淇淋紅這樣喝嗎？」文中表示，「有人跟我一樣，買冰淇淋紅茶都放到融化再喝的嗎？」形容冰淇淋紅茶融化後，喝起來就會變成香草奶茶，讓他覺得超特別。

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▲原PO都把冰淇淋放到融化才喝。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，底下不少同好秒現身大推，「會吃幾口再讓它融化」、「融在一起才好喝」、「我也是這樣喝耶！就是要味道融在一起才好喝啊！我朋友還說我很怪」、「從小就這樣喝了，國小喝到現在21歲了……要點微糖，微糖以上就太甜了」、「絕對融化後才喝！」

還有網友分享其他喝法，「我都會點成冰淇淋奶茶，變奶味超重超爽」、「我是買冰淇淋綠茶+混珠～～～（無糖」、「我會先吸冰淇淋，還沒融完但快融完的時候喝，很像香草奶昔」、「每次去50嵐都只點冰淇淋紅茶加混珍」、「我都會再多10元，多加一球冰淇淋，味道會更濃郁好喝唷！」

這種喝法還意外解了網友心中的疑惑，「之前有同事叫我幫她點『熱的』冰淇淋紅茶……嗯我知道為什麼了！」就有女網友也說，「生理期的時候，會跟店家說這杯做常溫（平常會去冰），總是被投以懷疑ㄉ（的）眼神、和『冰淇淋會融化』的多重確認。堅持住就殼以（可以）得到涼涼的香草奶茶一杯。」