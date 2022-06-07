他稱「現在是買日圓最好時機」　網揪關鍵吐槽：肯定會更低

▲日圓近期持續走貶。（圖／記者陳依旻攝）

實習記者廖翊慈／綜合報導

日圓持續走貶，台銀牌告價今（7）日早盤更來到0.2259元，創下逾25年新低紀錄，而不少計畫疫情後到日本旅遊的人也已開始兌換日幣。就有一名網友認為現在可以去買日幣去玩或賺匯差，「10萬元換日幣多吃100碗拉麵不是問題」，不過多數網友不以為然，直言「肯定會更低。」

一名網友在Dcard以「現在買日幣是非常好的時機」為題發文，表示他在2019年到日本旅遊時匯率是1：0.26到0.27，近期匯率則越來越低，今日日幣匯率為1：0.229，他建議大家，現在換日幣是非常好的時機，「可以趕快買日幣頓起來，然後去日本玩，或是沒有要去日本玩也可以賺匯差，賺額外的零用錢。」更直呼，「10萬元換日幣多吃100碗拉麵不是問題，可使用換匯方式賺零用錢！」

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▲原PO認為現在買日幣可以賺匯差。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，不少網友卻不這麼認為，「我從0.32聽到現在，不知道賺了幾碗拉麵」、「肯定會更低」、「還會跌，放心吧，0.2見」、「當大家覺得已經夠低了，就代表還有更低 看來日幣還有一段跌幅」、「我的0.26早就認賠， 還好當時有人陪」、「我從沒想過，我的日幣虧損會比我的股票多」。

▲多數網友不以為然。（圖／翻攝自Dcard）

也有網友表示，「從去年就一直說是最好買的時機，我都要移民到日本了啦！身上日幣比台幣多」、「等反彈再來買都來得及，繼續看空」、「每年都有人這麼說，說了十年了」、「等趨勢反轉再來買，不然現買現賠」；還有人分享，「上禮拜用Richart換了2w起來，Richart還有打折，現賺好幾碗拉麵。」