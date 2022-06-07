　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最鳥股東會紀念品是啥？ 網點名1科技公司...苦笑：價值不到2元

▲▼台股今 (22) 日再度發動攻勢，一度大漲226點，再創歷史新高17428點，不料接近中午，行情卻出現急殺，一度下跌136點，終場以17096點做收，下跌105點，高低點相差362點，而且還爆出6千4百多億元的歷史新天量。（圖／記者湯興漢攝）

▲近期是各上市櫃公司召開股東會旺季。（示意圖／記者湯興漢攝）

實習記者廖翊慈／綜合報導

股東會旺季來臨了，領取股東會紀念品已成股民一年一度的小確幸，其中有些紀念品太搶手，像開發金的「故宮花鳥彩繪碗」、長榮鋼的「燜燒罐」，都引發不少討論。不過，就有網友抱怨收到環保袋，覺得這些很鳥的股東紀念品「真是廢到笑」。釣出一票網友分享表示，其實保溫瓶、肥皂這些東西都很實用，而實際價值不到2元的「口罩」才是真的雷。

一名女網友在Dcard以「有拿過什麼很鳥的股東紀念品？」為題發文，表示近日自己和同事間在分享各自領到的股東紀念品，「前幾天在同事群組看到，有同事的股東紀念品是一個保鮮盒，質感一般，拿到也不會讓人開心的那種，對比之前開發金的花鳥碗，股東紀念品真的是兩樣情。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO隨後也分享有人收到購物袋讓她表示，「真的是廢到笑（哭笑不得）」，還有其他同事收到原子筆、保溫瓶、束口袋等等，讓她好奇詢聞「想看看大家有拿過甚麼最爛的股東紀念品？」

▲網友詢問大家，收過最雷的股東紀念品是什麼。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友詢問大家，收過最鳥的股東紀念品是什麼。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，許多網友紛紛曬出自己的紀念品照，以及收後心得，「宏達電睡公園套組簽」、「30幾元的超商禮品卡」、「肥皂路過」、「一點都沒用的按摩器」、「塑膠環保水杯」、「手機支撐架」、「一包米」、「龜甲萬醬油兩小瓶」、「無患子洗髮精，拿到的時候還漏出來」、「25元加油卡」、「碗也沒有很好啊，一般人家裡哪會缺碗，作用大概只剩拿出來讓大家知道你是開發金股東而已吧」。

還有一名網友無奈表示，最雷的都不是這些東西，「保溫瓶哪裡雷，剛好需要或是未來有需要都可以換新的使用啊，手工皂、肥皂這類的，現在疫情拿來洗手很實用，洗澡也可以用」，讓他覺得最雷的是，「某科技公司的口罩二入吧，實際價值不到2元。」

▲網友紛紛曬出自己收到什麼紀念品。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友紛紛曬出自己收到什麼紀念品。（圖／翻攝自Dcard）

►墾丁住兩晚破盤價！夏日必去手刀快搶

ET快訊
追到捨不得睡的劇？　網狂推「1神作」：還二刷前3季
北市單日火化逾30名確診亡者！柯文哲驚喊：這麼多　擬用視窗型
貴婦被全面切割！高官老公、勞斯萊斯對手、建商全變了
快訊／新店驚傳槍響！警連開7槍　通緝犯衝撞逃逸
小女警驚天一撞「Benz+Juke開賣價出爐」　網：有點貴
滴妹離開台灣喜訊瘋傳　小5歲男友「我還很年輕」8句話打臉了
快訊／再增124死！今本土+8萬2973例「中南部升溫」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

健身妹狂列10點「月老嫌條件太高」　反釣出一票對象：要聊聊嗎

好市多買整車5000多？「范范」批美國吸金　內行1算式讓她急刪文

他曝50嵐「冰淇淋紅茶」1喝法　一排讚爆內行：懂喝喔

陳時中極致轉彎！改口「24小時火化是對的」全場炸鍋：翻車了

不向生命低頭！腦麻碩班生「半路出家」學美術　用腳畫畫、捏雕塑

考生注意！113學年分發入學　809系組不參採數學、470系組參採數甲

台東+859　饒慶鈴籲多關注幼童及長者身體狀況

6月底有望降到萬例以下！確診地圖曝光　本土累積逾252萬例

本土爆多例兒童神經學重症！醫示警「1情況最致命」：發病猛難救回

南投+1905！衛生局籲確診者儘量居家照護隔離　讓醫療資源分流

納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」

小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

遶境途中「被邪物佔軍營」　池府千歲急降駕進廟處理

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣

直播賣貨營業額破6億！保時捷隨便送　天后闆妹3小時賺8000萬...嚇壞小S

海豹吃飽後狂打瞌睡！　瞇眼＋吐舌露超萌鬼臉

特斯拉男首還原衝突過程　「1句話」氣到掃射：槍已丟海

健身妹狂列10點「月老嫌條件太高」　反釣出一票對象：要聊聊嗎

好市多買整車5000多？「范范」批美國吸金　內行1算式讓她急刪文

他曝50嵐「冰淇淋紅茶」1喝法　一排讚爆內行：懂喝喔

陳時中極致轉彎！改口「24小時火化是對的」全場炸鍋：翻車了

不向生命低頭！腦麻碩班生「半路出家」學美術　用腳畫畫、捏雕塑

考生注意！113學年分發入學　809系組不參採數學、470系組參採數甲

台東+859　饒慶鈴籲多關注幼童及長者身體狀況

6月底有望降到萬例以下！確診地圖曝光　本土累積逾252萬例

本土爆多例兒童神經學重症！醫示警「1情況最致命」：發病猛難救回

南投+1905！衛生局籲確診者儘量居家照護隔離　讓醫療資源分流

健身妹狂列10點「月老嫌條件太高」　反釣出一票對象：要聊聊嗎

每年食物中毒高達6千人　洪申翰：天氣多雨潮濕注意食品安全

助總盼陳柏豪提升危機處理能力　黃恩賜回來了！

准林秉樞拷貝8罪證據被搞烏龍　高嘉瑜怒批「荒謬」可以消氣了

長白山居民家門口撿到幼崽　經確認..不是野貓是豹貓

國光女神染疫康復咳2週！　「咳血絲變血痰」嚇到…奔醫院結果曝

深坑＋石碇超值行程一次看！穿古著大玩復古街拍、大啖澎湃豆腐餐

聯電5月營收244.33億元　連續八個月創新高

Lisa糗撞好萊塢巨星同色系服裝　纖腰腹肌迎戰安海瑟薇美腿

馬英九收冥紙恐嚇！她冒寄出原因曝...下一波鎖定侯友宜等5人

超療癒！美容師夾出耳內巨型粉刺 96秒巧手「勾、拉」網讚：太酥麻

生活熱門新聞

肛門插4公分魚刺休克　高雄女終身洗腎

快訊／增124死！今本土+8萬2973例

快訊／09：57規模6.0地震！　最大震度2級

媽24小時內孤單火化！他淚挺政策卻因陳時中炸鍋

吳夢夢揭本土女優片酬　「比上班族好很多」

即／「大仁哥桶仔雞」曝停賣原因

今本土+82973　各縣市分佈曝

500萬輕豪宅沒了！嘉縣得主「拿不出發票」喪失資格

明年春節放10天！　他揪出「崩潰真相」打醒一堆人

建廟159年來首度淹水　白沙屯媽祖婆完成開爐

親哥台大醫畢業當保全！他曝月收網驚呆

人妻一夜4次把老公玩到濺血　康復後仍進不來

快訊／再增1例嬰兒死亡！9個月大女嬰家中猝逝

地牛翻身！東北部發生規模6地震

更多熱門

相關新聞

他稱現在是買日圓最好時機　網吐槽：會更低

他稱現在是買日圓最好時機　網吐槽：會更低

日圓持續走貶，台銀牌告價今（7）日早盤更來到0.2259元，創下逾25年新低紀錄，而不少計畫疫情後到日本旅遊的人也已開始兌換日幣。就有一名網友認為現在可以去買日幣去玩或賺匯差，「10萬元換日幣多吃100碗拉麵不是問題」，不過多數網友不以為然，直言「肯定會更低。」

麥當勞「60年長老級漢堡」是它！網曝3秘密

麥當勞「60年長老級漢堡」是它！網曝3秘密

弟賣水果月賺20萬！台大哥：頂大不代表什麼

弟賣水果月賺20萬！台大哥：頂大不代表什麼

陪男友交屋！鄰居「1句話」全場嘆：多悲哀

陪男友交屋！鄰居「1句話」全場嘆：多悲哀

工程師職業倦怠！到燒烤店打工「遇2事超崩潰」

工程師職業倦怠！到燒烤店打工「遇2事超崩潰」

關鍵字：

Dcard股東紀念品紀念品

讀者迴響

熱門新聞

張君雅小妹妹24歲近況曝！「變成氣質護理師」

肛門插4公分魚刺休克　高雄女終身洗腎

生完就死亡！33歲產婦大出血5.5公升沒人理

快訊／增124死！今本土+8萬2973例

泰國娜美驚傳死亡！撐開寶可夢衣爆紅　親友含淚發文

16年前節目「大眼正妹」竟是本土劇女星

小女警憔悴現身　賓士和Juke都要賣她

Keanna認已婚謝和弦時「被要3P」！

快訊／09：57規模6.0地震！　最大震度2級

高雄伴娘閨蜜打包新郎！人妻吞6年猜疑大反攻

iOS 16升級8大亮點！　5款舊機遭淘汰

50台賓利和高層老公沒了　貴婦曝真相

媽24小時內孤單火化！他淚挺政策卻因陳時中炸鍋

明年春節10天假！總放假日116天　準備出去玩了

吳夢夢揭本土女優片酬　「比上班族好很多」

更多

最夯影音

更多
納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」

納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」
小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

遶境途中「被邪物佔軍營」　池府千歲急降駕進廟處理

遶境途中「被邪物佔軍營」　池府千歲急降駕進廟處理

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面