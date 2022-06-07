最鳥股東會紀念品是啥？ 網點名1科技公司...苦笑：價值不到2元

▲近期是各上市櫃公司召開股東會旺季。（示意圖／記者湯興漢攝）

實習記者廖翊慈／綜合報導

股東會旺季來臨了，領取股東會紀念品已成股民一年一度的小確幸，其中有些紀念品太搶手，像開發金的「故宮花鳥彩繪碗」、長榮鋼的「燜燒罐」，都引發不少討論。不過，就有網友抱怨收到環保袋，覺得這些很鳥的股東紀念品「真是廢到笑」。釣出一票網友分享表示，其實保溫瓶、肥皂這些東西都很實用，而實際價值不到2元的「口罩」才是真的雷。

一名女網友在Dcard以「有拿過什麼很鳥的股東紀念品？」為題發文，表示近日自己和同事間在分享各自領到的股東紀念品，「前幾天在同事群組看到，有同事的股東紀念品是一個保鮮盒，質感一般，拿到也不會讓人開心的那種，對比之前開發金的花鳥碗，股東紀念品真的是兩樣情。」

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原PO隨後也分享有人收到購物袋讓她表示，「真的是廢到笑（哭笑不得）」，還有其他同事收到原子筆、保溫瓶、束口袋等等，讓她好奇詢聞「想看看大家有拿過甚麼最爛的股東紀念品？」

▲網友詢問大家，收過最鳥的股東紀念品是什麼。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，許多網友紛紛曬出自己的紀念品照，以及收後心得，「宏達電睡公園套組簽」、「30幾元的超商禮品卡」、「肥皂路過」、「一點都沒用的按摩器」、「塑膠環保水杯」、「手機支撐架」、「一包米」、「龜甲萬醬油兩小瓶」、「無患子洗髮精，拿到的時候還漏出來」、「25元加油卡」、「碗也沒有很好啊，一般人家裡哪會缺碗，作用大概只剩拿出來讓大家知道你是開發金股東而已吧」。

還有一名網友無奈表示，最雷的都不是這些東西，「保溫瓶哪裡雷，剛好需要或是未來有需要都可以換新的使用啊，手工皂、肥皂這類的，現在疫情拿來洗手很實用，洗澡也可以用」，讓他覺得最雷的是，「某科技公司的口罩二入吧，實際價值不到2元。」

▲網友紛紛曬出自己收到什麼紀念品。（圖／翻攝自Dcard）