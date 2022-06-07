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麥當勞「長老級漢堡」是它！問世近60年藏3秘密　網驚：難怪完美

▲麥香魚。（圖／翻攝自麥當勞官網）

▲網友分享麥香魚的三個秘密。（圖／翻攝自麥當勞官網）

實習記者廖翊慈／綜合報導

麥當勞從在台灣開設第一家分店至今已38年，產品品項相當豐富，除了必點的薯條之外，其中「麥香魚」是不少老饕的最愛。一名網友就分享關於「麥香魚」的3個冷知識，掀起網友熱議，直呼「麥香魚才是麥當勞中的大佬。」

一名男網友在Dcard以「麥香魚可能會讓你很意外的point」為題發文，表示自己吃麥當勞幾乎只點麥香魚，認為自己應該也算是「麥香魚專家」，而且最近早餐就能點到，甚至還有雙層麥香魚的選擇，讓他感到十分開心。

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原PO表示，每次看到跟麥香魚有關的討論，他都會積極參與，因此想分享3個關於麥香魚的小小冷知識。原PO首先提到「麥香魚從推出到現在都是半片起司」，那些說半片起司是偷工減料的網友們都說錯了，麥當勞也曾出面說過因為覺得整片起司會蓋過魚排的味道，所以一半就夠了。

▲麥香魚的秘密 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO表示自己從小到大都是麥香魚的死忠粉絲。（圖／翻攝自Dcard）

第2，原PO回答常見的問題「麥香魚為何形狀永遠那麼完美」，他表示有問了在麥當勞打工的朋友，得到的答案是「因為麵包是用蒸的，而且目前是麥當勞唯一一個」，因為蒸氣會讓麵包澎起來，所以才會出現完美的「18禁」麥香魚。

第3「麥香魚堪稱麥當勞長老級漢堡」，原PO表示，這個雖然沒什麼人討論，但身為「麥香魚粉」他可是覺得很驕傲，「麥當勞第一次推出麥香魚是1963年，大麥克是1965年才出現，麥香魚可是個OG級的人物，我respect！」

最後原PO還寫道，「真的是無聊幫麥香魚發聲一下，我個人真的是在麥當勞除了麥香魚選不到其他想吃的。」

▲。（圖／翻攝自Dcard）

▲貼文一出引起許多麥香魚粉絲的熱議。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，馬上引起麥當勞迷的討論，許多人對這3個點表示佩服，認為麥香魚能屹立不搖都是有理由的，「懂吃麥香魚的人才是真行家」、「手會不由自主的摸著那平滑的肌膚」、「麥香魚真的美 美到18禁」、「以前不懂麥香魚的美好，吃過一次之後只點麥香魚了」、「魚堡我只服叔叔」、「現在還有雙層麥香魚，真的太幸福」、「愛那個醬，愛那個魚，愛那個麵包」、「麥香魚長得那麼年輕，竟然比大麥克老」。

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