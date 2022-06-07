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公益信託支出比過低淪財團小金庫　高嘉瑜提修法杜絕假公益真避稅

▲▼民進黨立委高嘉瑜召開「公益信託大騙局？加速修法杜絕假公益真避稅」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委高嘉瑜召開「公益信託大騙局？加速修法杜絕假公益真避稅」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委高嘉瑜7日表示，公益信託年度支出比過低，總財產卻不斷增加，公益信託不該成為財團的小金庫，在享有租稅優惠的同時，應該加速修法，增訂公益信託年度最低公益支出比率，才能避免公益信託淪為富人避稅的管道，用假公益之名，行真避稅之實。

高嘉瑜與時代力量立委邱顯智上午在立法院召開「公益信託大騙局？ ──加速修法杜絕假公益真避稅」記者會，質疑現行公益信託相關法規有所疏漏，導致無法監管及規範，淪為財團假公益、真投資的避稅工具，也成為財團小金庫，呼籲盡快修法讓公益信託回歸公益。

高嘉瑜指出，我國《信託法》自1996年至2020年底，總計核准258個公益信託設立，總信託資產市值超過1200億元，然而十大公益信託成立以來，做了多少公益始終是個謎，三大疑慮包括公益信託支出比過低、公益信託控股化疑慮、公益信託資訊不透明。

高嘉瑜認為，公益信託有可能成為被財團假公益真投資的控股中心，但是礙於現行法規疏漏，政府機關竟「無法可管」，公益信託成了財團的避稅天堂，公益性蕩然無存，也將失去其當時創造公共利益之美意。

高嘉瑜說明，現行公益信託僅每年一次將財務處理報告報請主管機關核備並公告，對於財務處理報告沒有強制規範須經由會計師查核簽證，然而現行信託監察人與諮詢委員會也沒有迴避制度，長期存在公益信託監察人具監督失靈現象，應該明訂利益迴避的相關規範。

高嘉瑜強調，為了終止公益信託種種亂象，同時強化公益信託的監督管理機制，她將提出《信託法》條文修正草案，貫徹資訊公開透明及公益支出原則，並且增列教育、環境與社會福利補足現行公益信託類型不足。

高嘉瑜也說，修法版本將增訂公益信託年度支出應占信託財產總額5%，或者年度總收入的最低比率60%，同時明訂例外情形，避免監管過嚴導致中小型信託無法運作，並且比照財團法人設置公益信託的資訊揭露制度。

邱顯智表示，公益信託就是要做公益，不該放任財團知法玩法，時代力量立法院黨團也會提出修法版本，希望能夠在下個會期列為優先法案，把漏洞填補起來，實質監督。

對此，法務部法律事務司科長黃王裕回應，法務部在2018年就啟動公益信託法制的修正，並且在2020年將草案報送行政院，行政院在去年4月將草案函送立法院審議，草案中有就公益最低支出比例、轉投資、資訊揭露制度等進一步規範，未來會配合立法院排審進度積極推動。

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