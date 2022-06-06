防疫保單「拒絕重複投保」？　高嘉瑜曝金管會最新答覆

▲立委高嘉瑜。（圖／高嘉瑜國會辦公室提供）



實習記者李密／台北報導

自5月起，本土疫情加劇，也掀起防疫保單之亂，部分保險公司更祭出「拒絕重複投保」規定。對此，立委高嘉瑜6日在臉書發文表示，目前已取得金管會最新答覆，若保險公司先前已向保戶承諾「允許重複購買防疫險」，就不可事後以重複投保為由，拒絕承保。

高嘉瑜表示，6月1日自己曾去函金管會，詢問：「若保險公司於保險商品招攬廣告(或任何形式的 Q&A 中)，曾承諾允許購買同業之重複防疫險，嗣後在核保期間卻又以此為由拒絕承保，是否妥適？」今也收到金管會答覆：「個別公司原已向保戶承諾，如有其他公司防疫保單尚可承保，卻仍以重複投保為由拒絕承保者，本局將函請公司查明並檢討改善。」

對於重複投保問題，高嘉瑜說明，收到金管會回函後立即致電保險局，確認「檢討改善」意為 「該公司不得再以重複保險為由拒保」。

高嘉瑜呼籲，若保險公司已承諾保戶可重複投保，卻又事後拒保，已明顯違背金管會意旨。她更點名：「特別是公股兆豐及最有錢的富邦，應愛惜自身羽毛，莫再違背承諾，該承保的就要承保！」

對於重複投保，和泰產險、中信產險、新安東京海上產險、兆豐產險等多家業者都接受，但部分業者仍堅持「有條件」重複投保。

和泰產險表示，重複投保其他同業防疫保單他們不會拒絕，但如果是在和泰自家投保2張以上就不可以，「僅限一張」。

兆豐產則表示，考慮保戶在今年4到7月疫情期間是否有足夠保障，已投保其他家防疫險的保單生效日，若是落在2022年1月1日之後者，才會列入核保考量婉拒投保，在此之前的，就不列入考慮。

明台產險日前宣布，投保家數維持「上限3家」的決定；富邦產險則指出，核保中的保單若已有富邦產或其他保險公司有效保單者，就會婉拒投保。