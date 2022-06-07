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林秉樞終於抗告成功！地院不許律師檢閱全部卷證抗告獲高院支持

▲▼ 民進黨立委高嘉瑜傳出被男友林秉樞施暴及限制自由，板橋偵查隊於1日凌晨1時50分在飯店將林男拘提到案。（圖／記者游宗樺攝）

▲林秉樞抗告終於成功。（圖／記者游宗樺攝）

記者吳銘峯／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案件，檢方對林秉樞提起公訴。不過新北地院不許林男律師劉繼蔚檢閱所有的起訴卷證，劉繼蔚不服，向高院提出抗告。高院於7日作出裁定，撤銷新北地院限制閱卷的裁定。

林秉樞對高嘉瑜施暴案件，在去年11月底經媒體批露後，承辦的新北地檢署隨即在12月1日凌晨發動偵查作為，將他拘提到案。經訊問後，檢方對林秉樞聲請羈押，理由是他涉犯「傷害」、「恐嚇危害安全」等罪，犯罪嫌疑重大、有事實足認有勾串證人或湮滅證據之虞；且林秉樞也有反覆實施「恐嚇危害安全」罪之虞，請求羈押。最後法院裁准羈押禁見。

全案於農曆年前偵查終結，檢方對林秉樞提起公訴。起訴後林秉樞雖聲請具保停止羈押，但遭法院駁回，林秉樞也持續羈押中。此外，新北地院也將本案起訴卷證分為可重製、可檢閱不得重製、與本案無關不予提示檢閱等三大類。由於林秉樞委任律師劉繼蔚發現不可檢閱的卷證非常多，幾乎是可檢閱卷宗的數倍，因此聲請檢閱全部的證據，但新北地院審理後，裁定不准劉繼蔚拷貝全部的卷宗、證據。劉繼蔚不服，提出抗告。

劉繼蔚抗告理由中援引大法官釋字654號解釋，認為基於被告辯護權的實質保護，該號解釋確立被告得在自由不受干預的環境下與辯護人溝通，避免國家機關透過被告與律師接見時談論的內容，當成對被告定罪的依據，違反「不自證己罪」原則。而本案檢方提供的卷證中，難免會有高嘉瑜與林秉樞間私密的對話、行為，但基於上開大法官解釋意旨，法院仍不得限制被告辯護權行使，應該允許辯護人檢閱全部的卷證。

高等法院審理後，採信劉繼蔚的說法。高院認為，《憲法》保障人民訴訟防禦權，賦予辯護人閱卷權、在場權、在庭詰問權、更正筆錄錯誤記載等權利。此外，《刑事訴訟法》明定辯護人於審判中可檢閱卷宗及證物，並得抄錄、重製、攝影，高院認為，在沒有《刑事訴訟法》提及的國安、機密、性侵、兒少等應保密情形下，原則上不應對辯護人閱卷權做例外限制。故此，高院撤銷新北地院裁定。

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