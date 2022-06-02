經商返國被當確診者隔離7天　邱顯智要求商務入境比照0+7

▲時代力量立委立委邱顯智召開「經濟防疫別再拖，商務入境儘快比照0+7」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量立委邱顯智2日表示，隨著國內隔離天數不斷下修，指揮中心卻依然將入境視為染疫，要求商務入境儘快比照「0+7」隔離。對此，經濟部國貿局副局長李冠志，經濟部會繼續討論商務人士入境放寬的可能性，同時會把企業界意見轉達給指揮中心，作為政策調整的考量。

邱顯智2日上午偕同行動時代副秘書長李兆立在立法院召開「經濟防疫別再拖，商務入境儘快比照0+7」記者會，並邀請醫療器材公司負責人李先生出席與會，代表企業界對商務旅行提出迫切需求。

邱顯智表示，國內隔離天數不斷下修，指揮中心依然把入境視為染疫，要求隔離7+7，忽略攸關企業命脈的商務旅行需求。台灣在國際上立足，靠的是勤奮的人民與貿易立國，這些人勇闖天涯創造經濟奇蹟，政府卻把他們當作確診者看待。

邱顯智指出，行政院長蘇貞昌日前視察桃園機場，換來的是全面入境改為唾液篩檢，讓外界相當困惑，事實上台灣對歐洲的入境管制，早在6月1日之前就已經採取唾液篩檢，蘇貞昌卻要大動作宣佈早就在做的事情。

李先生感嘆，沒有人願意染疫，但出國洽公真的是不得已而為之，政府把商務返國視為確診者隔離檢疫，簡直是對企業的侮辱，希望政府至少要提供管道，讓企業界反映需求。



李兆立則建議，政府可以鎖定「低風險、高需求」的入境人士優先放寬，對象包括居住在國外的台灣人，以及台灣企業的商務洽公旅行，都可參考德國、韓國、新加坡等國的做法，針對高中低風險有不同的規定，只要接種好疫苗就可行，大大加速經濟生活的恢復。

李兆立也說，台灣是比較晚共存的國家，他國經驗可以提供我們參考，希望政府落實經濟防疫，不要再閉門造車，好好聆聽民間企業的需求。



對此，李冠志回應，兩年多來防疫政策持續在修正、檢討，政府除了考量產業界，也會考量國內社會各種生活的層面以及醫療量能，國貿局謝謝產業界的努力，目前已持續透過公會搜集意見，徵詢各界看法，隨著疫苗施打普及，會繼續討論商務人士入境放寬的可能性。

李冠志說明，隨著疫苗施打普及，經濟部會繼續討論商務人士入境放寬的可能性，有關回國檢疫隔離的政策，確實造成社會很大的成本負擔，國貿局會把企業界意見完整轉達給指揮中心，以作為政策調整的考量。